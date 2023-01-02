Толпа людей и огромные очереди на аттракционы. Как краснодарцы отдыхают в новогодние праздники

В Краснодаре люди стоят в огромной очереди, чтобы прокатиться аттракционах

В Краснодаре январские праздники начались с теплой и приятной погоды. Люди не хотят сидеть по домам, тем более что впереди еще неделя выходных.

Многие решили поехать на море, спровоцировав тем самым огромную пробку под Горячим ключом. Все остальные – гуляют по центру города.

- На Главной городской площади сегодня многолюдно. Погода хорошая, все вышли погулять, - рассказали местные жители.

На центральных улицах города можно найти множество развлечений. Одно из самых актуальных – аттракционы. Они привлекают к себе толпы людей, которые стоят в очереди, чтобы покататься.

На площади работает около 10 аттракционов. К каждому – небывалый ажиотаж. Если вам все же захочется прокатиться, предварительно отстояв в очереди, билеты на карусели могут приятно удивить совей ценой.

- Прокатиться стоит от 150 рублей, - уточнили местные жители.