Людей, как летом. В Анапе на берегу моря ажиотаж отдыхающих из-за теплой погоды

Жители и гости курорта принимают солнечные ванны Фото: Елена КРИВЯКИНА

Несмотря на то, что за окном 2 января, погода сегодня крайне теплая. С самого утра в Анапе светит яркое солнце. Местные жители и гости курорта, которые уже отошли от новогоднего стола, проводят праздничные выходные на берегу моря.

- Все высыпали на пляж посмотреть на главный аттракцион Анапы - море, который никогда, наверное никому не надоест. На него можно полюбоваться вечно, на всю эту красоту, - отмечают пользователи в соцсетях.

У воды немного ветренно. На море небольшой шторм, есть волны. При этом погода все равно очень теплая. На черноморском побережье столбики термометров показывают +13 градусов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», именно благодаря погоде такой ажиотаж на пляжах сегодня. Десятки людей вышли погулять по песку, послушать шум морских волн. Дети бегают в резиновых сапогах, рассекая ногами волны. Взрослые принимают солнечные ванные и делают фотографии.

Жителям Кубани стоит побольше сейчас проводить время на улицах. Совсем скоро синоптики прогнозируют ухудшение погоды. На смену солнцу придут тучи. Температура воздуха опустится до -8 градусов.