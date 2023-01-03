Это фейк. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о призыве сотрудников кубанских компаний на военные сборы

Фото Оперативного штаба региона

Новогодние застолья позади, впереди – жаркие каникулы. По-настоящему летняя погода установилась на побережье Черного моря. В Анапе и Геленджике воздух прогрелся до рекордных отметок – плюс 15-16 градусов. Окунуться в лето в середине зимы решили тысячи краснодарцев. Накануне они образовали огромную пробку под Горячим Ключом. Затор растянулся на десятки километров.

А пока одни жители Кубани отдыхают, другие – плодят фейки. Их они распространяют через социальные сети. С фантазией у авторов полный порядок. Каждый раз они выдумывают новые факты. Но за публикациями подобных сообщений следит Оперативный штаб региона. Он в режиме реального времени опровергает заявления.

Так «писатели» заявили, что военный комиссариат Краснодарского края отправили персоналу кубанских компаний письма с призывом на военные сборы. Якобы такие сообщения получили сотни местных жителей.

- Распространяемое якобы письмо Военный комиссариат Краснодарского края не рассылал, подобных задач в настоящее время нет. Сама подделка сделана грубо и с существенными ошибками, – заявили в Оперативном штабе региона.

Причем авторы не стеснялись подделки. Они оформили липовые письма на бланке, который не принадлежит военному комиссариату, и указали некое «правительство региона». Только на Кубани его не существует. Есть только администрация Краснодарского края.

- Ну и военный комиссариат Краснодарского края не отправляет письма предприятиям напрямую. Это делают военные комиссариаты муниципальных образований, – заключили в опертштабе.