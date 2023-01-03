Покорили горы и прошли почти тысячу километров. Леопарды из Сочи освоили большую часть территории Северной Осетии

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Этого события переднеазиатские леопарды ждали сразу два года. Они родились и выросли в Сочи. Выхаживали хищников в Центре восстановления леопардов на Кавказе. Чтобы выпустить на свободу – уже в Северной Осетии. Туда животных доставляли на вертолете, специально, чтобы они не запомнили дорогу домой.

Там леопарды обосновались в Турмонском лесном массиве. Туда они переехали в конце июля. А сейчас начали первую зимовку.

- У животных уже сменился летний мех на пушистый зимний. Они набрали массу и нарастили прослойку жира, - рассказали «КП-Кубань» в пресс-службе центра восстановления леопарда на Кавказе.

Без этого зимовка была бы невозможно. Хищники бы просто не перенесли холодную зиму. Со своей задачей леопарды справились и уже изучили большую часть территории Северной Осетии. Но ни разу не встретились.

Каждый шаг леопардов фиксирует GPS трекер. Он установлен на ошейниках животных.

- Самый длинный путь проделала Хоста. С момента выпуска она прошла 707 км, переплыла реку и пересекла большую трассу – говорят в Минприроды Республике Северной Осетии.

Также Хоста стала рекордсменом по освоенной площади. За пять месяцев она изучила 1353 квадратных километров и даже покорила гору. Однажды хищница забралась на высоту 2500 метров над уровнем моря, дважды – на 2000.

- Чемпионом по диким копытным стала Лаура. Специалисты изучили 14 из 20 потенциальных мест охоты леопарды. Там они нашли остатки пять косуль и одного кабана, – добавили эксперты.

Еще животное питалось мелкими хищниками, параллельно преодолев 592 км и уйдя в соседнюю Республику, – Кабардино-Балкарию. Это случилось после выпадения первого снега.

- Меньше всего прошел самец Лео – всего 515 км. Он не тратит силы впустую и не ищет приключений, – заключили специалисты.

По словам экспертов, охотятся леопарды в ночное время. На него же выпадает и пик активности хищников.