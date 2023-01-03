«Стоять будем до конца новогодних каникул». Километровые пробки сковали дороги Краснодарского края

Фото: Яндекс.Пробки

- Есть такая забава – стоять в пробках под Горячим Ключом, – шутят в социальных сетях пользователи. За кадром – огромный затор. Он растянулся на несколько километров.

Такая картинка здесь – каждый день. Накануне пробка растянулась на пять километров, сейчас – на два. Но местные жители уверены – это временно.

- Еще не все проснулись, – шутят люди.

Заторы на трассе образуются буквально за полчаса. Они возникают каждый день ближе к полудню. Когда люди массово едут в сторону Черного моря, а три полосы сужаются до одной.

- Еще и обочина лезет, – добавляют очевидцы.

Трасса буквально полыхает багровым цветом. Скорость движения на участке – минимальная, около четырех-пяти километров в час. На пике она вовсе падает до двух.

- Стоять будем до конца новогодних каникул, – шутят люди.

- Ну, ничего, время еще есть, – отвечают другие.

Из-за заторов страдают жители Горячего Ключа. Если раньше дорога от Краснодара до дома занимала около часа, то сейчас – все два. Не спасают даже объездные пути – через станицу Саратовскую.

- Если раньше об этой дороге знали только мы, то теперь – все. Люди так сокращают путь – объезжают пробку, а мы плетемся, – говорят местные жители.

Исчезают заторы вечером. Уже в шесть часов дорога на трассе вновь горит зеленым.