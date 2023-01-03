Стало известно, когда «Краснодар» объявит о назначении нового главного тренера

Фото: пресс-служба Маккаби

Уже девятого января футболисты «Краснодара» выйдут из отпуска. Они соберутся на базе в Читуке, проведут пару занятий и улетят на сборы – в ОАЭ.

Ожидается, что на первой тренировке команде представят нового тренера – Владимира Ивича. Якобы боссы «Краснодара» уже объявили об отставке Александру Сторожуку.

По слухам, он займет аналогичную должность во второй команде «быков». Оттуда он перешел на работу в основной состав.

Официально об этом «Краснодар» еще не объявлял. Но издание Ynet заявило, что «быки» уже согласовали контракт с сербом. Он подпишет соглашение на полтора года – до июня 2024-го. Его зарплата составит более миллиона евро в год. Это на 200 тысяч больше, чем он получает в «Маккаби» из Тель-Авива.

Напомним, что Владимир Ивич начал тренировать в Греции. Он закончил игровую карьеру в ПАОК и перешел на работу в академию. Три года серб возился с молодежью, пока не получил шанс в основе.

Вместе с черно-белыми Ивич стал третьим в суперлиге и даже попал в больницу. Во время матча с «Панатинаикосом» болельщики швырнули в тренера банку пива.

Спустя год – в 2018-м – Ивич принял «Маккаби». Вместе с командой из Тель-Авива он брал израильскую премьер-лигу, кубок лиги и суперкубок и уехал на повышение – в Англию. Он принял «Уотфорд», который только что вылетел из премьер-лиги, и запомнился жесткой дисциплиной.

Специалист запретил телефоны на поле и в раздевалке и установил дедлайн выезда с базы – минимум через полтора часа после тренировки. Игроки устроили бунт, а Ивич лишился работы.