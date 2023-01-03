Дневник волонтера из Краснодара: Посылки от детей бойцы на передовой принимают со слезами на глазах

За 800 км от дома у волонтеров сломалась педаль сцепления, но они все равно развезли грузы

Раньше мы выезжали на Донбасс раз в месяц на неделю. Но когда стали официально фондом - заявок на помощь стало больше и выезды стали делать чаще.

Комбат Ваня «Сатурн», его БАРС - один из лучших

В этот раз выехали ночью. Погрузили на складе продукты, посылки, буржуйки и помчали колонной в Луганск.

День первый. Луганщина.

В Луганске еще в октябре открыли филиал фонда "Добро и дело". Плотно взаимодействуем с местными властями. В городе и окрестностях нас знают и встречают как родных. В этот раз с нами поехали даже краснодарские священнослужители: отец Евгений и отец Владимир.

Часто спрашивают - как мы проходим границу? Все-таки военное положение. Скажем честно: всякое бывает - досматривают, расспрашивают. Но на КПП Новошахтинска нас уже многие пограничники узнают. В этот раз получилось быстро пройти.

Краснодарец, командир подразделения Александр Павлов «Моздок»

В первую очередь в Луганске передали одеяла, которые пошили краснодарские дети. Акцию запустил Центр «Содружество» при поддержке вице-мэра Краснодара Лилианы Егоровой.

600 одеял с письмами от детей передали лично в руки Валентине Кияшко - начальнику управления образования города. Их отправят в больницы и детские дома.

Луганск сейчас самый безопасный крупный город Новороссии. Едут туда со всей страны, везут помощь. Но нашим одеялам очень порадовались - сделанное своими руками - это не просто помощь, это поддержка «от сердца - к сердцу».

В окопах на передовой с бойцом БАРСа

Дальше, до глубокой ночи, у нас фасовка и распределение грузов на складе. Часть забирает руководитель филиала в Луганске Сергей Твердохлеб и вместе с нашими волонтерами развозит по Луганщине: в подшефную Устиновку, в Северодонецк, Лисичанск, в 204-ю бригаду и разведчикам.

Особое внимание в этот раз было новогодним подаркам и посылкам от детей из краснодарских садиков и школ. Распределили: кто куда и что везет.

Многие дети приклеили на посылки трогательные письма. Пока их разбирали - смахивали слезы. «Дорогой солдат, я думаю о тебе, желаю вернуться домой здоровым!» - пишут ребята.

Бойцы со всей страны и Краснодарские доброделы

Часа четыре на складе - и уже кажется будто ты всю жизнь так и жил - с согнутой спиной. Руки на холоде деревенеют. Пока фасуешь продукты и разрезаешь ножом коробки - несколько раз порежешься… Но делаешь дальше. Надо успеть. Завтра - Донецк и Запорожская область, путь неблизкий.

Ночуем обычно в Луганске мы в гостинице: когда повезет и есть номера. В этот раз повезло. Раньше, бывало, спасал автодом нашего руководителя гуммиссии Николая Павлова или снимали квартиру: «двушку» на восьмерых.

Кстати, директор гостиницы - местный активист Василий Леонов нам всегда старается помочь, найти номер. Он сам - луганчанин до мозга костей, в том смысле, что очень ждал Россию и делал все, чтобы луганские дети росли с нашими ценностями: проводил для них праздники, акции, продюсировал патриотические творческие проекты…

В Луганске мы уже - как дома. Но нас ждут и в других регионах Новой России.

Волонтеры Николай Павлов и Игорь Еременко в окопах

День второй. Донецк и запорожский «прорыв».

Утром выезжаем в Донецк. Везем груз подразделению «Пятнашка» от неравнодушной краснодарки Екатерины Афониной, депутата гордумы, посылки от детей, берцы и термуху донецким БАРСам.

Донецк - сам почти на передовой. Здесь можно назначать встречи прям в центре города.

Сидим в ресторанчике: справа Донбасс Palace, слева - Драмтеатр. Официанты - в идеальной форме, красивое меню. То, что город живет в условиях спецоперации, выдают лишь постоянные «бахи» с разных сторон и мытье рук из бадьи с краником в туалете.

Волонтер Трофим Цвиль с новогодними посылками солдатам от краснодарских детей

В этот раз встретились с ребятами из подразделения, в котором сражается депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов.

Знаем, что подразделение - серьёзное, выполняющее важные боевые задачи и обеспеченное всем необходимым. Но нам важно было внести какую-то лепту – помочь им.

Помочь - потому что там краснодарцы. И нам дали такую возможность: мы привезли ребятам хорошие берцы.

Кстати, встретиться с самим Первышовым сложно, он постоянно «на передке», бойцы говорят, показывает себя очень хорошо. .

Из Донецка выезжаем под звуки «прилетов» и ревущего глушителя - первая «потеря» нашего пикапа с прицепом в этой поездке. Как потом окажется - не последняя.

Обзвонили несколько донецких СТО - немедленно делать никто не готов, запись с учетом дефицита слесарей и сварщиков - на неделю вперед.

На трассу в сторону Токмака ( Запорожская область) выбираемся уже в потемках. Навигатор, прогруженный заранее, «пляшет», расспрашиваем военных на блокпостах, в конце концов встаем в пробку из фур - это те, которые объезжают Крымский мост. Здесь Николай Павлов показывает просто чудеса коммуникаций и водительской сноровки - договаривается с водилами, протискивается в пробке, на блокпостах уговаривает пустить нас вперед, когда военные узнают, какой везем груз - пускают.

В 10 вечера оказываемся в районе Бердянска. Оцениваем свои силы - ехать в город и искать гостиницу или в сторону передовой, к бойцам. Решаем все-таки к бойцам. Хоть и впятером в машине не так уж и комфортно. Мчим по разбитым дорогам. Теряем крылья прицепа. Но мчим.

На удивление - телефон волонтера Павла Артемьева ловит связь - через пролив видимо, сигнал вышки в станице Должанской, и мы находим точку, где нас ждут бойцы.

Приезжаем к полуночи. Здесь нас уже встречает наш руководитель филиала Фонда в Новороссийске Александр Конев - он давно помогает БАРСам. Именно в это подразделение даже баню привез на колесах. Здесь его встречают, как родного, и нас, конечно, тоже.

В располаге тепло - на кухне боец Саша жарит рыбу, накрывает нам на стол.

Долго разговариваем с комбатом Ваней «Сатурном»: расспрашиваем, что происходит на фронте, хватает ли оружия, как с моральным духом у бойцов…

Спросили у ребят, как тут простой народ российскую армию встречает. Ответ поразил. Говорят, что вначале - с настороженностью, а сейчас просят не бросать их, боятся ВСУ.

Завтра Ваня зовёт «на передок», там посылкам от детей будут рады. Ложимся спать. Нам с Артемьевым достаётся уютное место у печки.

Только не вертитесь на этой кровати сильно, - просит комбат. - Под вами арсенал.

Мне кажется, я во сне ни разу не повернулась.

День третий. Передовая, Херсонщина, Крым.

С утра выдвигаемся на передовую в сопровождении бойцов. Посылки от детишек везем.

Больше, говорит Ваня, ничего не надо, все есть.

Ваня вообще какой-то особенный комбат: бойцы его уважают за то, что он к ребятам относится по-доброму, на равных. Заботится. У него везде порядок, даже в окопах. Его помощник, этакий Санчо Панса - Александр, доброволец из Краснодара. В апреле пришел в военкомат и попросился на фронт. Попал в БАРС-10, здесь с Ваней и остался.

- С таким комбатом - хоть куда, - говорит. - Наш БАРС, кстати, недавно Минобороны признало лучшим из БАРСов. Во многом это благодаря «Сатурну». Мы им гордимся.

На передовую мы едем на бронированном КаМАЗе.

Дядя Коля - водитель из Омска. Пришел на фронт в апреле добровольцем - стрелком. Но, как оказалось, настолько хорошо знает технику, что задание нашлось практически сразу: возить бойцов, уворачиваться от обстрелов и еще желательно на мины не наезжать.

Свой бронированный КаМАЗ зовёт ласково «Мурзиком», и тот отвечает взаимностью - проходит даже по самой недоступной колее.

«Дядь Коле» - 52. Контракт не продлят по возрасту.

Но сюда, на фронт, он уже вернётся с Росавтодором: экскаваторщиком. Сейчас это востребовано: по всему фронту копают противотанковые рвы.

Спрашиваю:

- Дядь Коль, а мы вот по полю едем, ты мины видишь?

- Смотрю и ты тоже смотри.

- А если наедем?

- Ну, если лепесток, то ничего. Что-то посерьезнее - останется Мурзик без колеса.

- А если прям еще серьезнее что-то? - спрашиваю.

- Ну так и смотрите внимательно! Других вариантов нет. Колею перекопали рвом.

… Передовая встречает прилетами. Нас прячут в блиндаж. Контейнер, закопанный в землю. Он как квартирка-студия. От буржуйки - тепло.

В блиндажах чистота и порядок, в окопах - тоже. Бойцы все в тонусе - с нами общаются, а кажется - будто одновременно всем телом смотрят и слушают вокруг.

Вручаем посылки, фоткаемся, рассказываем, как все ими гордятся, как ждут дома. Ребята тут отовсюду: Хабаровск, Воронеж, Ставрополье, Сибирь…

Долго на передовой - опасно. Постоянно свистит: в километре-двух уже первая линия. Мчим на КаМАЗе обратно, объезжая кассетники (запрещенные международной конвенцией, но активно используемые противником, «разбрасываетели» мин).

На трассе прощаемся с бойцами, садимся в машину, Николай нажимает педаль сцепления и… она ломается.

А нам еще везти груз в Гениченск! Там нас ждёт глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, наш земляк, сменивший пост мэра Краснодара (он был после Евгений Первышова) на работу на освобождённых территориях. Да и по пути надо завезти грузы за Токмак, в Мелитополь, в Скадовск…

Что ж, выезжаем с перегазовкой, «ловим» нужную скорость. На постах после каждой остановки толкаем машину. Позже Николай потихоньку приноровится и толкать уже не надо будет, а пока ребята запрыгивают в машину на ходу…

Завозим груз «Моздоку»: это наш, краснодарский подполковник Александр Павлов, известный в городе бизнесмен, который собрал свой батальон и ушел служить Родине. Ему передают грузы часто, многие помогают. И - выезжаем на Мелитополь, туда везем оборудование для детской мультстудии (на него собирали на благотворительном вечере). Это уже путь в сторону дома. До которого - 800 км.

На часах 17.00, а к утру - надо быть в Краснодаре.

Едем через Токмак.

- Откуда украинцы берут, что они жили лучше, чем в России? - возмущается добродел Игорь Еременко. - Луганск - восемь лет жил в состоянии конфликта и то - выглядит намного лучше.

Игорь прав. Советский автопром, унылые вывески, старые окна, серые фасады - ощущение будто ты попал в 90-е…

Выезжаем на трассу: на дорогу ложится туман, видимости - практически нет. Посередине подсказываем Николаю - далеко ли обочина. Навигатор снова «пляшет». Чисто интуитивно угадываем, что на встречке едут машины иногда почему-то без фар… Попадаем в ямы и молимся, чтоб не оставить тут колеса: начинается ливень.

И в Мелитополь, и в Гениченск мы в итоге доехали. Все передали, разгрузили. Хорошо, что взяли с собой нашего новенького: Трофим Цвиль едет всего второй раз и силенок у него много: по 7 коробок за раз уносит.

Андрей Алексеенко тоже передал теплые слова благодарности краснодарским детям за посылки для солдат, их уже развозят по подразделениям.

Выдохнули. Впереди оставалось только одно испытание - переход в Крым.

Там нас досмотрели досконально. Достали все сумки, осмотрели всю машину. Кто-то в очереди возмущался. А нам Крымский мост - дорог. Мы больше никаких диверсий не хотим: поэтому терпели.

И очень радовались, когда заехали на него: он встречал нас на пролетах очень красивой иллюминацией в цветах российского флага…

…Все задачи, поставленные в эту поездку, выполнили. Постарались передать все, что просили. Правда, в Геническе пришлось оставить груз на Скадовск: бойцы забирали сами - мы бы уже просто не доехали.

Люди часто просят нас передать посылки, причем по конкретному адресу. Мы поворчим, мол, «нашли курьеров!», но все равно делаем. Понимаем, как важны бойцам весточки из родного дома…

Нам нужны волонтеры, которые возьмут на себя часть поездок: самых безопасных.