Краснодарские активисты собрали деньги на УАЗ Хантер для медиков ЛНР

Фото предоставлено героем публикации

Эта история началась еще в ноябре. Тогда активисты из Краснодара начали сбор денег на покупку «буханки» для медиков ЛНР. Из-за обстрелов санитары лишились техники. За месяц активисты собрали 95 тысяч рублей. И только потом открыли сбор и обратились за помощью к «Комсомолке».

- И буквально за неделю мы собрали еще 105 тысяч и купили автомобиль, – говорит «КП»-Кубань» общественница Марина Репещук.

Только взяли активисты не «буханку», как планировали, а УАЗ Хантер. Об этом их попросили медики.

- Им важно, чтобы машина была мобильной и имела двойное назначение. То есть на ней можно и эвакуировать раненых бойцов, и, если потребуется, отбивать атаку, – говорит активистка.

Уже скоро автомобиль отправят в ЛНР. А пока его ждет обязательный техосмотр – без него на фронт не отправляют ни одну машину.

Фото предоставлено героем публикации

- Ну и мы продолжаем сбор денег. Машине нужен дополнительный ремонт, лебедка, аккумулятор, освещение и другие запчасти. Главное – она непритязательна. Внешне – это взрослая машина, но у нее металлический кузов и молодая сердцевина, новый двигатель, много деталей, взятых с УАЗ Патриот. Это важно на фронте. Мы сейчас ехали 110 км/ч. На нас даже «Хонда» обиделась, что мы ее прошли, не заметив, – объясняет Марина.

Собирали на машину всем миром. Были и небольшие донаты, и крупные пожертвования. Так, сразу два человека выделили по 50 тысяч рублей. Один из них – пенсионерка Наталья. Она помогает бойцам на фронте с начала спецоперации.

Помимо машины, активисты передадут медикам и бойцам перевязки, лекарства, носки, связанные жительницей Курганинска, постельное белье для госпиталей, продукты, жгуты и все, что нужно на передовой.

КАК ПОМОЧЬ СО СБОРОМ

Можно перечислить любую посильную сумму.

4276 3000 3346 6353 (Сбербанк)

Получатель: Михаил Юрьевич, с комментарием - на «буханку».