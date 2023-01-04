Дождь, мокрый снег и шквалистый ветер: когда испортится погода в Краснодарском крае

Уже 4 января на Кубани похолодает, а в некоторых районах пойдет сильный дождь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Краснодаре первые дни новогодних каникул держались теплыми. Погода радовала и жителей, и туристов. С 31 декабря припекало солнце, а ветра почти не было. Однако синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. Уже 4 января на Кубани похолодает, а в некоторых районах пойдет сильный дождь. С каждым днем осадки будут все сильнее.

- Сегодня, 4 января, днем ожидается переменная облачность. Возможно, туман. В крае днем местами пройдет дождь. Однако в кубанской столице осадков не ожидается, - сообщили в пресс-службе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Кубани усилится ветер западного направления. Скорость при порывах может составить 12-14 метров в секунду. Столбики термометров в Краснодарском крае 4 января будут показывать +6…12 градусов. Ближе к Черному морю температура воздуха прогреется до +15 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в четверг, 5 января, туман вновь опустится на Краснодарский край. Синоптики прогнозируют на территории Кубани дождь, переходящий в мокрый снег. В горах обещают метель. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Днем 5 января воздух прогреется до +9 градусов, на Черноморских курортах - до +11. Ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов.

- В пятница, 6 января, в крае возможны обильные осадки: дождь, мокрый снег и снег, - рассказали в пресс-службе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На участке от Анапы до Геленджика обрушатся сильные шквалы ветры. Его порывы составят до 24 метров в секунду. Однако температура воздуха сильно не упадет. Термометры будут показывать +4…9 градусов. На побережье температура воздуха составит +11 градусов.