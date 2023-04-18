Звезда ФК «Краснодар» вошел в список самых дорогих российских игроков

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Матвей Сафонов – звезда сборной России. За вратарем футбольного клуба «Краснодар» уже не первый год следят клубы из европейских топ-лиг.

Также за голкипером охотится многократный чемпион России, «Зенит». Год назад он даже делал предложения «быкам». Но черно-зеленые запросили за игрока 40 млн евро – петербуржцы отказались.

Уже несколько лет Матвей Сафонов остается одним из самых дорогих российских игроков. Год назад портал Transfermarkt оценивал футболиста в 16 млн евро. Сейчас ценник упал до 15-и.

Но это не помешало вратарю остаться в топ-3 игроков с российским паспортом. Первое место в рейтинге занял Александр Головин, который выступает за «Монако». Он обойдется в 25 млн евро. На второй строчке обосновался Арсен Захарян. Его оценили в 15 млн евро. Но поставили на вторую позиции из-за возраста. Он моложе Сафонова на четыре года.

Ранее инсайдер Иван Карпов писал, что «Краснодар» задумался об аренде Матвея. Он ищет для вратаря клуб, выступающий в еврокубках. Это необходимо, чтобы голкипер проявил себя на новом уровне, а «быки» получили оффер от топ-команды.