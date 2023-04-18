ФК «Кубань» – самая грубая команда в мире. Это правда

Фото пресс-службы ФК Кубань

Футбольный клуб «Кубань» выступает в Первой лиге. Это второй по силе дивизион в России. После 27 туров желто-зеленые идут на 14-й позиции. Они всего на три балла опережают «Велес», который находится в зоне вылета.

В последнем туре краснодарцы сыграли вничью со «СКА-Хабаровск» (2:2). Причем после первого тайма «Кубань» вела со счетом 2:0. Но после перерыва пропустила два мяча. Они стоили ей двух очков.

При этом желто-зеленые получили всего две желтые карточки. Это один из самых низких показателей для краснодарцев в новом сезоне.

По данным портала Metaratings, «Кубань» – самая грубая команда в мире. Ее игроки получают в среднем по пять предупреждений за игру. Также в топ-5 самых жестких команд на планете попали испанские «Севилья» (4,03) и «Мальорка» (3,79), а также португальские «Витория Гимарайнш» (3,82) и «Санта-Клара» (3,79).

Отмечается, что основатели брали показатели европейских чемпионатов, российской премьер-лиги и Первой лиги. Поэтому не исключено, что есть клубы, которые играют грубее. Но они выступают в турнирах рангом ниже.