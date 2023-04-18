Светлая седмица в 2023 году: кубанский священник рассказал, что можно делать в эту неделю

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Святая Пасха настолько великий праздник, что его торжество не вмещается в один день. Семь дней отмечают его православные христиане, и именно поэтому от них можно услышать торжественное приветствие «Христос Воскрес!» в течение недели.

- Этот период носит разные названия: Светлая седмица, Светлая неделя, Пасхальная неделя, Святая неделя, Святые дни. В этот период пришедший на богослужение человек обязательно увидит на священнике Красное торжественное облачение, а в его руках необычный крест, который дополнен тремя свечами, так как все службы служатся по особенному Пасхальному Чину и имеют не только внутренние, но и внешние изменения в честь этих Светлых Праздничных Дней. Отменен в этот период и всякий пост, а домашние молитвы православных христиан заменены на чтение Пасхальных Часов, содержание которых наполнено воспоминанием Воскресения Христова, - отмечает иерей Андрей Гапотий, клирик храма святителя Николая Чудотворца на Садах Калинина города Краснодара.

Во всех храмах города можно увидеть отверстые Царские Врата. Андрей Гапотий поясняет, что это говорит о том, что Господь более не закрыт от нас и каждый верующий в Него может прийти в храм и помолиться Господу, попросить Его о том в чем он имеет нужду, поблагодарить Бога за Его победу над смертью!

- В Светлую седмицу не посещают кладбища в знак того, что смерть побеждена Господом и веря в то что как мы на земле, так и они на небе ликуют и радуются о Воскресении Христа из мёртвых, которым он даровал всем нам будущее воскресение и жизнь вечную. В этот период стоит особенное внимание уделить своим поступкам и словам, своей духовной жизни и постараться совершать как можно больше добрых дел любви по отношению к своим ближним, - добавляет клирик храма святителя Николая Чудотворца.

Каждый день в храмах после Богослужения, которое бывает утром и носит название Божественная Литургия, совершается Крестный Ход. Во время Крестного Хода можно заметить, как один или двое верующих христиан несут Артос. Артос - это особенный хлеб, который освящается на ночной Праздничной службе и находится в храме пред открытыми Царскими Вратами в течении всей недели, а в субботу Светлой Седмицы он с особой молитвой раздробляется священником на кусочки и раздается верующим, пришедшим на Божественную Литургию. Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими как духовное врачевство от болезней и немощей.

Во всю Светлую Седмицу, во всех храмах, открыты для посещения и звона колокольни, именно поэтому так часто над городом слышен звон колоколов. Так как каждый православный может подняться на колокольню и прославить Воскресения Христово своим авторским колокольным звоном, заключает иерей.