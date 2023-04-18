Риелтор назвала топ самых перспективных районов Краснодара. Вот они

Где выгоднее всего купить квартиру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предложений на рынке новостроек на Кубани много. На сайтах - больше 40 тысяч объявлений. Из них каждое восьмое предложение - в домах, которые уже сданы.

- На сегодняшний день, конечно, востребованы уже готовые жилые комплексы или те, что будут сданы в ближайший год, - говорит KP.RU руководитель агентства недвижимости в Краснодаре Роман Маслевский. - Покупать жилье в Краснодаре на этапе котлована нет смысла. Из-за долгого срока сдачи нужно арендовать жилье, то есть платить придется больше.

При этом, как говорит эксперт, новые стройки хоть и появляются, но ценник на них довольно высокий. Зачастую такая недвижимость не существенно дешевле уже готовых объектов. В среднем сейчас за квадратный метр в строящемся доме просят от 95 тысяч до 170 тысяч рублей (элитное жилье). Уже в готовом ЖК обойдется в 150 тысяч рублей.

- Где-то могут быть лучше условия, где-то устраивают акции и спецпредложения, - добавляет эксперт. - Выгода получается сомнительная, поскольку разница в цене не составит больше 10%.

КОНКРЕТНО

Топ-3 самых популярных районов Краснодара

«Любимово»

Один из самых востребованных районов, где приобретают квартиры семьи. Жилые комплексы расположены рядом с парком “Краснодар”, сама недвижимость доступная. При этом инфраструктура быстро развивается - уже построены три детских сада, в следующем году сдаются школы. Плюс ко всему хорошие планировки, витражное остекление, адекватные цены.

«Самолет»

Активно продаются квартиры и микрорайоне, что расположен в районе Западного Обхода. Инфраструктура здесь уже сформирована - много школ и детских садов. Рядом с жилыми комплексами есть медицинские учреждения, гипермаркеты и, конечно, Ботанический сад, где можно прогуляться. Жилье найти сможет абсолютно каждый – в доме доступны и небольшие студии, и просторны «трешки», причем абсолютно разных планировок.

«Южный»

После открытия новой школы этот район стали все чаще выбирать семьи с детьми. Здесь не строятся высотки – в домах не более пяти этажей. При этом они удобно расположены, вблизи нет шумных дорог, а самое жилье – уровня «комфорт-класса». Не забыл застройщик и про придомовую территорию - есть много детских площадок, зон для отдыха.