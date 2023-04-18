Фото: admkrai.krasnodar.ru

До Дня Победы осталось три недели. На сегодняшний день формат проведения мероприятий к 9 Мая в Краснодарском крае все еще обсуждается. Власти взвешенно подходят к вопросам безопасности.

На данный момент известно, что каждого ветерана поздравят лично. Жители региона оценили выступления для участников ВОВ во дворах, поэтому в этом году эта традиция сохранится. Сотрудники культуры будут выезжать с концертами к ветеранам на дом.

А вот акцию «Бессмертный полк» решено провести массово только в школах Кубани.

- У нас более 1200 общеобразовательных учреждений, в каждом из которых дети с родителями смогут прийти на линейку с портретами ветеранов, – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев и поручил министру образования Елене Воробьевой продумать варианты проведения мероприятия в учебных заведениях.

Организаторы акции «Бессмертный полк» подтвердили, что традиционного очного шествия в этом году в городах России не будет. Жителям регионов предложили альтернативные форматы: автомобилисты могут разместить портреты своих близких ветеранов на машинах, пользователи соцсетей – опубликовать фото в сети, также портреты можно распечатать на футболках.

Кроме этого, ко Дню Победы в Краснодарском крае проверят работу «Вечных огней», в городах и районах особое внимание уделят наведению порядка на мемориальных комплексах, памятниках военной истории. К этой работе активно привлекают молодежь – школьники и студенты вносят свой вклад в сохранение исторической памяти.

В этом году в крае приведут в порядок 20 памятников военной истории в Новороссийске, а также в Белоглинском, Брюховецком, Калининском, Крыловском, Курганинском, Мостовском, Славянском, Северском, Темрюкском, Тимашевском и Апшеронском районах.

Соцподдержка

Сейчас в Краснодарском крае проживает 647 живых свидетелей Великой Победы. С ними ведется работа по социальному, медицинскому сопровождению, улучшению жилищных условий.

С 2009 года жильем на Кубани обеспечили свыше шести тысяч человек. На эти нужды направили более 7 млрд рублей.

Все ветераны, и жители края, приравненные к участникам Великой Отечественной войны, получают господдержку. Это блокадники, узники концлагерей, труженики тыла, вдовы. Всего зоне внимания порядка 18 тысяч человек.

Для каждого организована персональная помощь и медицинский патронаж. Соцработники помогают ветеранам с покупкой продуктов, лекарств и домашними делами. При необходимости – оказывают доврачебную помощь, приглашают медиков. Проводится ежегодная диспансеризация.

Еще один ключевой вопрос – социальная поддержка. Ветераны получают разовую материальную помощь на ремонт и благоустройство жилья. С 2020 года выплаты от 30 до 100 тысяч рублей получили 7070 человек, на этот год заложено 4 млн рублей.

Предусмотрены компенсации на оплату ЖКУ и взносов на капремонт, льготы на проезд в общественном транспорте.