Бессмертный полк в Краснодаре 9 мая 2023 года: будет ли шествие, где пройдет, как зарегистрироваться Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Бессмертный полк» в Краснодаре 9 Мая 2023 года пройдет без традиционного шествия по улицам города. Об этом заявили организаторы акции. Известно, что движение выйдет за пределы известного формата. Об отмене акции речи не идет.

Краснодарцы самостоятельно выберут удобный способ рассказа о герое. Например, они могут разместить портрет ветерана Великой Отечественной войны на машине или одежде.

Бессмертный полк в Краснодаре 9 Мая 2023 года пройдет в новом формате. Единственное отличие – отсутствие пешего шествия.

Ранее стало известно, что "Бессмертный полк" в Краснодаре 9 Мая 2023 года пройдет в школах. Об этом рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Портреты героев появятся на торжественных линейках в учебных учреждениях.