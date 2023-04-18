Пережил дисквалификацию и заплатил три миллиона агенту. Что известно о новой звезде ФК «Краснодар»

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Никита Кривцов – главное открытие второй части сезона чемпионата и Кубка России. Он забил уже семь мячей после зимней паузы. Пять голов парень отгрузил в премьер-лиге, еще два добавил в Кубке.

Так, Никита Кривцов стал самым эффективным игроком чемпионата страны. На гол у него уходило в среднем 44 минуты. Это с запасом лучший показатель в премьер-лиге.

Напомним, что Никита Кривцов перешел в «Краснодар» в августе 2021-го. Сперва он выступал за вторую команду, а затем перебрался в первую. И даже стал лидером. Это случилось после отъезда легионеров прошлой весной.

Отметим, что Никита родился в небольшом городе в Нижегородской области – в Володарске. Сейчас там проживает менее 10 тысяч человек. Сам Кривцов называл родину большой деревней.

Первое время парень играл в нападении. Но позже его перевели в центр поля. Параллельно Никита занимался фристайлом. Так он развил чувство мяча, чем отличался Поль Погба – кумир Кривцова.

Первым профессиональным клубом парня стало «Торпедо» из Владимира. Там парня разглядел агент Александр Маньяков. Он предлагал игрока клубам премьер-лиги, но Никита избегал медосмотров.

Парень ссылался на травмы и не брал трубки, а сам рванул в «Томь». Там его ждал Владимир Казаков – тренер томичей. Он обещал парню место в составе.

Но задержаться в «Томи» у Никиты не вышло. Спустя сезон он вернулся в «Торпедо». Там его нашел «Краснодар». Он предложил за парня 3 миллиона рублей.

Но боссы «Торпедо» запросили в 20 раз больше – 60 млн. Но стороны нашли компромисс – 55 млн. Правда, за месяц до трансфера Никита схватил бан – на месяц. Причиной дисквалификации стала жалоба бывшего агента.

По слухам, после бана игрок выплатил представителю три миллиона рублей. Это была компенсация за разрыв соглашения с агентом.