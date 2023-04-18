Позывной Шеф. Повар из ресторана «Мишлен» отменил свадьбу, чтобы отправиться в зону спецоперации

Дмитрий отправился на передовую добровольцем. Фото: СОЦСЕТИ

В зоне спецоперации служат мужчины самых разных профессий. 34-летний Дмитрий Худяков половину своей жизни провел у плиты. Он шеф-повар.

- Готовлю я уже 15 лет. По сути, только это и умею. Начинал карьеру в Москве - многому научился у мэтра отечественной кулинарии Константина Ивлева, - рассказывает KP.RU Дмитрий о своей карьере. - Позже стажировался в Копенгагене, там я работал в ресторане, который входит в 20 лучших в мире и является единственным заведением в Дании с тремя звездами «Мишлен».

Много лет Дмитрий удивлял кулинарными изысками гостей в Красной Поляне, открывал крупный рыбный ресторан в Краснодаре.

Повестку ждать не стал

О том, что когда-то будет готовить обеды в окопах, Дмитрий даже не думал. Начало спецоперации повар встретил на своей малой родине - в Калуге. Туда он вернулся, чтобы строить дом и семью.

- Знаете, в тот момент мне так за державу было обидно, - говорит Дмитрий. - Хотелось, чтобы это непростое время как можно скорее закончилось, чтобы мы вернулись к мирной жизни. Потому решил быть полезным в зоне СВО.

Его определили снайпером. Фото: СОЦСЕТИ

Буквально через день после объявления мобилизации Дмитрий пришел в военкомат. Дожидаться повестки не стал - заявился добровольцем. Отсутствие боевого опыта наверстал - перед отбытием в зону СВО проходил обучение с инструктором. Парня определили в снайперы - сейчас он работает в Херсонской области.

Работа в окопном кафе

Как признается Дмитрий, на передовой военные много времени тратят на то, чтобы обустроить себе быт. В основном потому, что наши ребята постоянно продвигаются вперед, меняя позиции.

- Ты живешь бок о бок с людьми, работающими в самых разных сферах. И со временем наша команда распределила работу по навыкам. Например, те, кто умеет строить, взялся за возведение блиндажей, механики занимаются техникой. Ну а я начал готовить для ребят, - рассказывает шеф-повар. - Мы в зоне спецоперации занимаемся охраной довольно обширной территории. И готовить для всех, конечно, невозможно, да и небезопасно. Потому что часть ребят выполняет боевые задачи. Они, как правило, берут с собой сухпайки. Остальные получают горячие обеды «из-под ножа».

Дмитрий научился готовить для товарищей даже в полевых условиях. Фото: СОЦСЕТИ

Продукты бойцам присылают волонтеры. Поставки регулярные, за счет чего удается приготовить еду сразу впрок. А меню у товарищей Дмитрия самое разнообразное - и супы, и жаркое, довольны все.

Перенес свадьбу ради помощи военным

У плиты и в военной форме Дмитрий провел последние полгода. В апреле ему дали заслуженный отпуск, во время которого он женился.

- У меня вообще в октябре свадьба планировалась! - признается «КП» - Кубань» Дмитрий. - Но ее пришлось перенести. К моему решению невеста отнеслась с пониманием, за это я очень ей благодарен. Как только в апреле мне удалось вырваться, мы тут же сыграли торжество. Теперь она моя законная супруга.

Уже сейчас Дмитрий готовится к возвращению в зону спецоперации.

- Я удивлен тому количеству людей, которые отозвались на помощь. Кто собирает, сортирует, присылает нам посылки. Все поддерживают нас как могут, - говорит повар. - Например, недавно человек нам отправил противодронное ружье, благодаря которому мы сбиваем вражеские беспилотники. Ну а письма школьников никого не могут оставить равнодушными. Я даже записывал видеоответ для детей. Читая каждое послание, понимаю, молодое поколение не потеряно, они растут патриотами, не страшно им оставить страну - в надежных руках Россия!