Овсянка разбухла и порвала кишечник. Рыбы в пруду Новороссийска гибнут из-за халатности людей

Рыбы гибнут в пруду

В Новороссийске активно благоустраивают общественные территории. Новые парки и скверы для местных жителей и туристов стали пространством комфортного отдыха. Однако некоторые этого не ценят и пренебрегают правилам.

Так, в пруд парка имени Фрунзе посетители часто выбрасывают различный мусор. Также рядом установлена информационная табличка, запрещающая кормить цветных карпов. Но некоторым все равно на правила и в пруд отправляется различная еда от хлеба до овсяных хлопьев. В результате рыба массово гибнет.

- Во время чистки водоема специалисты достали двух мертвых карпов. Рыб отдали на экспертизу. Оказалось, у них в желудке овсянка, которой ее накормили люди. Хлопья разбухли и порвала рыбе кишечник. Еще несколько рыб погибли в связи с тем, что их накормили хлебом и травой из газона, - рассказали в пресс-службе МКУ “УЖКХ” Новороссийска.

Регулярно специалистам приходится из пруда доставать все виды отходов. Чаще всего посетители бросают хлеб, траву, чипсы, бутылки, элементы одежды и даже средства личной гигиены.

- Не пытайтесь в пруду в парке имени Фрунзе самостоятельно накормить рыбу не предназначенной для нее едой! Рыб кормят ежедневно и в нужном количестве необходимым ей кормом! - сообщили МКУ “УЖКХ” Новороссийска.

К слову, администрация Центрального района усилит контроль за общественной безопасностью в парке.