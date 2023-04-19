В Приморско-Ахтарском районе планируют развивать курортный потенциал

Юрий Бурлачко отметил, что Азовское побережье пользуется популярностью у отдыхающих с детьми Фото: пресс-служба ЗСК

В рамках традиционных Дней муниципалитетов председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко посетил Приморско-Ахтарский район и провел круглый стол, на котором обсудили развитие территории.

Оценка инфраструктуры

В рабочем визите Юрия Бурлачко сопровождали председатель профильного комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев, председатель комитета по строительству и ЖКХ Владимир Лыбанев, первый зампред комитета по спорту Александр Поголов, зампред комитета ТЭК, транспорта и связи Иван Тутушкин, глава района Максим Бондаренко, председатель Совета муниципалитета Елена Кутузова.

Парламентарии во время посещения районов оценивают не только развитие социальной инфраструктуры, но и анализируют состояние основных направлений экономики. Поэтому депутаты побывали в амбулатории поселка Ахтарского, спортивной школе олимпийского резерва водных видов спорта в Приморско-Ахтарске, общеобразовательной школе №1, открытой в 2019 году, на заводе металлоконструкций, в сквере Алексея Крамаренко, который был благоустроен по просьбе местных жителей в рамках проекта «Формирование современной городской среды», а также во дворце культуры станицы Бородинской.

Выгодное положение

Подводя итоги рабочего визита, Юрий Бурлачко отметил, что Приморско-Ахтарский район имеет одно очень важное преимущество - выгодное географическое положение. Это должно стать толчком его развития.

- Выходы в Азовское море и лиманы ставят Приморско-Ахтарский район в выигрышную позицию. Такое географическое положение - драйвер диверсификации экономики муниципального образования. Как это работает, мы смогли оценить сегодня, посетив судоремонтное предприятие. Муниципалитет грамотно пользуется имеющимися возможностями. Между тем производственные мощности завода устарели. Требуются модернизация и перезагрузка производства. Очевидно, что без мер государственной поддержки не обойтись. Комитету ЗСК по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ дал поручение во взаимодействии с коллегами из отраслевого министерства проработать этот момент, - отметил Юрий Бурлачко.

Председатель регионального парламента отметил, что депутаты на сессиях неоднократно принимали решения увеличить капитализацию регионального фонда развития промышленности. На данный момент его размер составляет 5 млрд рублей.

В России и Краснодарском крае в частности большой упор делается на развитии импортозамещения и собственных промышленных мощностей, добавил Юрий Бурлачко. Таким образом, предприятие сможет получить помощь от государства, что станет прецедентом и повлечет введение мер поддержки для судоремонтных и судостроительных предприятий.

Проблемные вопросы

По итогам посещения муниципалитета парламентарии на круглом столе обсудили потенциал его социально-экономического развития. Юрий Бурлачко акцентировал, что Приморско-Ахтарский район имеет отличные перспективы для развития сельского хозяйства, рыбного промысла, промышленности и курортной составляющей.

- Преимуществом района является теплое Азовское море. Прирост отдыхающих в связи с этим ежегодно составляет порядка восьми процентов. В 2022 он составил более 60 тысяч человек. Есть перспективы для развития агротуризма, санаторно-курортной отрасли, - обозначил точки роста Юрий Бурлачко.

Также коснулись и проблемных вопросов, тормозящих развитие района. К ним относятся изношенные сети ЖКХ, оборудование котельных, неудовлетворительное качество водопроводной воды и так далее.

- Проблем, как и везде, немало, но у органов местной власти есть понимание того, как именно необходимо их решать, есть желание и возможности предметно заниматься этой работой, - заметил Юрий Бурлачко.