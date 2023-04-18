Отменил законы гравитации. Житель Анапы строит многометровые пирамиды из камней в море

Житель Анапы строит пирамиды из камней на побережье. Фото: личный архив.
Житель Анапы удивляет туристов и местных своими необычными инсталляциями. Он создает пирамиды из камней, которые, кажется, не подлежат ни одному закону гравитации.
- Все началось примерно три месяца назад с поездки в Кисловодск. Я гулял по руслу реки Ольховка и заметил странные пирамиды на берегу. Четно говоря, тогда не поверил, что камни могут так балансировать. Подумал, что они прикручены или приклеены как-то, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» Дмитрий. – Я спустился к реке, чтобы посмотреть, так ли это и случайно уронил пирамиду. Очень неудобно стало.
Камни на реке в Кисловодске. Фото: личный архив.
По возвращении домой Дмитрий решил не тратить время зря и в один из теплых, солнечных дней отправился на пляж.
- Я специально не изучил, как это можно сделать. Просто понял, что необходим внутренний баланс. Уже на пляже нашел камни и начал выстраивать их. Оказывается, нужно просто найти центр тяжести и быть спокойным в душе. Если этого внутри нет, то камень на камень не попадает, - поделился с «Комсомолкой» Дмитрий.
Пирамиды из камней в море. Фото: личный архив.
Камни, которые использует местный житель в своем хобби, весят по 40 – 50 килограмм. Поэтому больше всего времени уходит не на установку скульптуры, а на поиск материала для нее.
- Саму пирамиду строить не долго. На одну уходит 2 – 5 минут, максимум – 10. Здесь вся особенность в том, что камни или встают сразу, или нет. В любом случае, даже если что-то не получается и падает, второй раз невозможно создать такую же башню. Они всегда очень особенные и разные, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» житель Анапы.
Дмитрий устанавливает скульптуры в ясную погоду. Фото: личный архив.
В ближайшем будущем Дмитрий не планирует останавливаться. Он собирается и дальше создавать необычные пирамиды, на радость людям.
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