«У матери-психопатки растет жертва или палач». Психолог разобрала видео в лифте Краснодара в момент насилия женщины над дочерью

Случайные кадры из лифта могут спасти детскую психику. Фото: скриншот видео

Вчера, 17 апреля, камеры видеонаблюдения в лифте одной из многоэтажек Краснодара записали момент, где мать унижает и бьет девочку-подростка.

Отвратительная сцена разворачивается в лифте дома, как утверждают жильцы, по улице Круговой. Женщина буквально вталкивает в открывшиеся двери девочку лет 13. Затем хватает ее за волосы и грубо прижимает лицом к зеркалу.

- Посмотри, тварь, на кого ты похожа! Как ты меня достала! - цедит она сквозь зубы и продолжает оскорблять девочку.

Подросток пытается унять гнев женщины. Но только снова получает порцию тумаков.

Эта история вызвала бурю эмоций у россиян. Видео посмотрели миллионы.

- Она не исправится, надо спасать детей из рук такой матери пока не поздно, - так звучит самый мягкий читательский комментарий из соцсетей "КП"-Кубань".

Профессиональный психолог тоже видит в действиях матери патологию психики женщины, чьи действия и слова зафиксировала камера в лифте. Но главное, если такие выходки матери по отношению к дочери регулярны, это может иметь серьезные последствия для детской психики.

- Поведение "матери" выходит за рамки нормального, его можно рассматривать как патологическое проявление агрессии по отношению к ребенку. Подобное поведение характерно для лиц психопатического склада, несдержанных, импульсивных, склонных к проявлению агрессии, склонных видеть причину своих проблем и неудач в других (даже в собственных детях). Все мы понимаем, что даже самые терпеливые родители периодически эмоционально выгорают, злятся, раздражаются на своих детей. Но все-таки амплитуда эмоций там будет другая. Проявление подобного рода агрессии к собственным детям рождает ответное ожесточение, разрушает привязанность и любовь, - говорит "КП"-Кубань" Светлана Пригода, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Детской краевой больницы в Краснодаре.

95 процентов детей, которых били и унижали родители, вырастают либо патологическими жертвами, либо агрессивными социопатами.

- Регулярная немотивированная агрессия сильно травмирует психику ребенка. Если он растет в семье, где эмоциональное и физическое насилие (унижение, оскорбление, рукоприкладство) является нормой, в дальнейшем он может чаще всего демонстрировать 2 модели поведения: либо сами агрессивными, и осознают, что теперь они тоже могут издеваться над окружающими, либо свыкаются с установкой, что над ними можно посмеиваться, унижать и даже поднимать на них руку. Формируется представление о физическом и эмоциональном насилии как неотъемлемом атрибуте семьи, - комментирует детский психолог.

Напомним, полиция Краснодара и Следком уже начали проверку семьи.

С ЧЕГО ВСЕНАЧИНАЛОСЬ

«Ты меня достала, тварь!»

На видео в лифте Краснодара попал момент насилия матери над дочерью [подробнее]