Два сына на СВО, отец возит гуманитарку. Как семья казаков с Кубани помогает приблизить победу

Андрей, Юрий и Алексей Бакачевы. Фото: личный архив

Сыновья атамана Юрия Бакачева из Новопокровского района отправились на службу в зону СВО. Младший Алексей ушел сразу после объявления военной спецоперации. Он – контрактник с 2014 года. Старший Андрей ждал повестку, но она так и не пришла. Тогда мужчина записался в добровольческий отряд «Барс-16» и после обучения уехал за «ленточку».

Юрий Бакачев

Глава семейства сам связан с армией. Срочку Юрий Иванович проходил в Заполярье, учился в школе прапорщиков, был на контракте. После распада Советского союза вернулся с семьей на родную Кубань. С 2004 года Бакачев-старший в казачестве. Он дослужился до атамана района, а сыновей воспитывал патриотами.

- Хотелось, чтобы они выросли нормальными парнями, мужчинами, которые должны заниматься серьезным делом – защищать Родину. Так и вышло, - рассказал «КП»-Кубань» казак.

Его сыновья связали свои жизни с армией, были в горячих точках, не задумываясь собрали вещи и пошли на СВО. Отец их решение одобрил. Чтобы помочь другим бойцам на передовой, Юрий Иванович стал возить гуманитарные грузы. С миссией на передок выезжал четыре раза. В последний визит передал в одно из подразделений два автомобиля для нужд военных.

Юрий Иванович с гуманитарной помощью. Фото: личный архив

- Знаю лично многих командиров, он передают списки, мы здесь формируем их – и на СВО везем необходимую помощь, - говорит Бакачев.

Андрей Бакачев, сержант запаса

Старший из сыновей казака 35-летний Андрей – опытный боец. По контракту он служил в Чечне. И сейчас не остался в стороне. После объявления частичной мобилизации ждал, что придет повестка. Не дождался – пошел добровольцем в казачий отряд «Барс-16». Там он вспомнил военную науку и был отправлен на СВО.

- Что там напоминает о доме? Выпечка, которую привозят волонтеры, и письма школьников, очень трогательные, с пожеланиями скорейшей победы, - говорит доброволец.

Сейчас Андрей находится дома с женой и 9-летним сыном. После контузии ему дали отпуск. Но мужчина вновь рвется в зону СВО. Как позволит здоровье, сразу поедет обратно.

Алексей Бакачев, сержант контрактной службы

Офицер попал в зону СВО в конце февраля 2022 года. Во время службы у него родилась дочь Ева. После рождения малышку новоиспеченный отец смог увидеть мельком – дали отпуск на неделю, но пришлось через день срочно возвращаться на боевое задание.

Сейчас девочке год, а папа-десантник еще служит по контракту. 30-летний Алексей мечтает о сыне, которого будет воспитывать также, как воспитывал его отец – с любовью к Отечеству и с готовностью в любое время отдать ей долг.