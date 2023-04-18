На трубе завершили ремонтно-восстановительные работы. Фото: t.me/shulikoyury

На Кубани аварийную трубу, из-за которой эвакуировали жителей многоэтажки, демонтируют 19 апреля. Напомним, ранее сообщалось, что в станице Ленинградской Краснодарского края ввели режим повышенной готовности. Причиной стала огромная труба центральной котельной. На ней заметили трещины, которые вызвали тревогу специалистов. Оказалось, что сооружение в любой момент может рухнуть, а рядом находится жилой дом. Из-за этого даже пришлось расселить жителей многоэтажки на улице Ленина, 19.

- Ситуация нештатная, решение приходилось принимать молниеносно. Но все службы сработали слаженно, оперативно. Мы сделали все, чтобы никто не пострадал. На сегодняшний день завершены ремонтно-восстановительные работы - проведена сварка на трубе с повреждениями, - сообщил глава Ленинградского района Юрий Шулико.

На данный момент специалисты готовят путь для беспрепятственного подъезда специальной тяжелой техники. Сейчас идет обрезка веток и частичный разбор теплотрассы.

Уже 19 апреля к объекту прибудет автокран грузоподъемностью 120 тонн. Его габариты порядка 12 метров. После чего начнется демонтаж трубы.

- Если пройдет все штатно, уже 19-го числа, к концу дня все жители смогут вернуться к себе домой, - уточнил Юрий Шулико.

Сейчас эвакуированные люди находятся в пунктах временного размещения, где будут находиться еще сутки. Власти пообещали всех обеспечить питанием.

Напомним, в связи с работами в центре станицы Ленинградской ограничено движение транспорта. Перекрыты участки улиц Ленина, Жлобы, Крестьянской и переулка Базарного.

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