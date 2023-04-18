«Сливали имена покойников». Двоих участковых полиции отдали под суд за взятки от ритуальных фирм в Майкопе

Данные покойных полицейские передавали ритуальщикам Фото: Айна УТИБАЕВА

В Майкопе завершилось расследование уголовного дела в отношение двоих участковых уполномоченных полиции. Им вменяется получение взяток от ритуальных компаний, работающих в столице Адыгеи.

Следствие не раскрывает имена подсудимых в погонах. Но известны детали преступной схемы на покойниках.

- Участковые в различное время получили от работника местного ритуального агентства взятку в размере 10 тысяч и 17 тысяч рублей за предоставление персональных данных умерших граждан на территории Майкопа. Эту информацию использовали для заключения ритуальным агентством договора на оказание услуг с родственниками умерших, - сообщили в Следкоме по республике Адыгея.

То есть представители ритуальных компаний появлялись в семье умершего в нужный момент, не допуская конкурентов еще пока не остыло тело.

Поймать полицейских на взятке удалось сотрудникам отдела собственной безопасности. В МВД Адыгее начата служебная проверка в отношение участковых.

Материалы уголовного дела направлены в суд Майкопа.