Ливень с градом обрушился на Апшеронский район Кубани

Фото: t.me/tipich_apsheronsk

На Краснодарский край надвигаются грозовые тучи. Вечером 17 апреля град уже обрушился на Апшеронск. В городе льдинами побило растения и цветы.

- Град сыпал размером с горох, но рассаду побил, - пишут расстроенные местные жители в соцсетях.

Синоптики предупредили, что ливни на Кубани ожидаются до конца недели. Град возможен и в других районах края.

- С 19 по 21 апреля местами пройдет сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, - сообщили в краевом гидрометцентре.

По данным метеорологов, реки также могут выйти из берегов. Не исключены подтопления низменностей.

- На реках в Крымском, Абинском, Северском районах, Горячем Ключе, а также в Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Апшеронском районах и на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщили синоптики.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нудно звонить по Единому номеру вызова экстренных служб – «112».