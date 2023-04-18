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Политика18 апреля 2023 19:30

Рамзан Кадыров встретился с Вениамином Кондратьевым. Вот, что они обсудили

Встреча Вениамина Кондратьева и Рамзана Кадырова прошла в Грозном
Евгения ХАЛИКОВА
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Встреча прошла в Грозном, в рамках первого Всероссийского форума «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка». Руководители двух регионов обсудили вопросы взаимного сотрудничества.

– Мы намерены развивать и укреплять дружеские и деловые отношения между Кубанью и Чечней. Несмотря ни на какие санкции, наша первостепенная задача - это создание для населения России самых благоприятных условий, – рассказал Рамзан Кадыров.

Политики обсудили соглашение между Чеченской Республикой и Краснодарским краем. В регионах будут реализовывать национальные проекты в сфере культуры и образования.

– хочу отметить, что в Чечне, как сегодня и на Кубани активно социальные объекты. Рад обменяться мнениями в этом вопросе. Уверен, чем сильнее дружба регионов – тем сильнее страна, – прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края рассказал коллеге, что на Кубани проживают порядка трех тысяч представителей Чечни. Постоянное представительство Чеченской Республики в Краснодарском крае открыто в Сочи. Между двумя российскими регионами существует многолетний культурный обмен.

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