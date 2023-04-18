На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозами

На Кубани объявлено штормовое предупреждение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае на 19, 20 и 21 апреля объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает региональный Гидрометцентр.

– В крае ожидается комплекс метеорологических явлений 19 апреля, а также в течение суток 20 и 21 апреля. По прогнозам в регионе местами сильный дождь, переходящий в ливень, а также грозы, град и сильный ветер с порывами до 20 м/с, - предупредили синоптики.

В восточных и юго-восточных районах на реках бассейна реки Кубань ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

- Вода может подняться до неблагоприятных отметок на реках, малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань, - прокомментировали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В краевом главке МЧС уточнили, что в зоне риска 10 муниципалитетов. Жителям Крымском, Абинского, Северского, Отрадненского, Мостовского, Лабинского, Апшеронского и Туапсинского районов стоит внимательно следить за прогнозами погоды и собрать необходимые вещи и документы, если вдруг будет объявлена эвакуация. Такой же совет спасатели дали населению Анапы, Геленджика, Магри и Туапсе.