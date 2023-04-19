Зажаты между человейниками и трассой. Как большой совхоз в Краснодаре превратился в улицу с 10 домами

Улица занимает два квартала. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Эта улица когда-то находилась в пригороде Краснодара, а сейчас зажата между многоэтажками и оживленной трассой на Западном Обходе. Здесь играли свадьбы, воспитывали детей и работали в совхозе. Казалось так будет всегда, но с развалом Советского Союза разрушилась иллюзия стабильности.

Здание бывшего клуба рядом с новым ЖК. На месте многоэтажек размещался пионерский лагерь. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Уже нет садов и виноградников, которые окружали Второе отделение совхоза «Солнечный» со всех сторон, а черноземные поля отданы застройщикам, которые быстро возвели целые районы новых жилищных комплексов. Как живут люди на одной из самых коротких улиц Краснодара, узнала «Комсомолка».

За домами – сразу сад в любую сторону

Строительство домов на улице Второе отделение совхоза «Солнечный» началось после Великой Отечественной войны. Сначала здесь стояли саманные хаты. В них жили работники совхоза. Быт был простой, жизнь тоже – работа на земле, воспитание детей. Одними из первых тут поселились супруги Торнины. Молодые расписались через две недели после Победы - 21 мая 1945 года. Пелагея Филипповна и Дмитрий Павлович всю жизнь проработали на родном предприятии. Она собирала урожай, он был трактористом.

Сборщицы урожая. 70-ые годы. Совхоз "Солнечный".

- Здесь с родителями я и жил. Тут родился, тут и пригодился, - рассказывает 68-летний Александр Дмитриевич. – Вот эти кирпичные дома на несколько хозяев начали строить в 60-ых. У совхоза был свой кирпичный завод на улице Алма-Атинской. Материала было в достатке, и так каждый год по дому строили. Наш, например, 1962 года выпуска.

Александр Дмитриевич на пенсии. В совхозе проработал всю жизнь. Он – один из старожилов улицы. Кто-то уже умер, кто-то переехал в центр, поближе к цивилизации, когда совхоз выделял квартиры в новеньких домах на Тургенева. Без дела не сидит, копается в гараже – прошлое токаря дает о себе знать. Вся жизнь пенсионера связана с совхозом: в детстве он собирал урожай в саду, зарабатывал свою копейку, потом устроился сюда на работу. После того, как предприятие перестало работать, уволился.

Фрукты поставляли в магазины Краснодара.

- Выйдешь, а вокруг фруктовые сады. Они были обнесены живой изгородью из акации, она шириной, как шкаф была, не проберешься. Каждый год ее стригли, ветки обрезали, - вспоминает он. – Мама была звеньевой, руководила сбором урожая. Тут росли яблоки, вишня. Был разбит виноградник. Это в сторону многоэтажек за нами. Мама умерла, похоронена на Славянском кладбище, рядом с тем местом, где всегда работала.

Территория бывших совхозных полей. Плодовые деревья выкорчевали. Скорее всего, это место тоже застроят. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Совхоз обеспечивал Краснодар свежими фруктами, из них делали сок, урожай хранили в гигантских холодильниках, чтобы хватало надолго.

Приезжали со всего Союза

В 60-ых на маленькой улице построили столовую для совхозников, котельную, клуб, а еще – несколько десятков домов. Это был лагерь для школьников и студентов на 500 мест. Летом и осенью они приезжали на сбор урожая. Сейчас на месте бывшего пионерлагеря ожидаемо вырос ЖК.

На улице была столовая, садик, хлебный ларек, клуб и пионерлагерь. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Со всей страны приезжали ребята, их завозили в конце мая и до октября они жили и работали. В сентябре-октябре уже студенты приезжали. До обеда работали, потом отдыхали. Ленинград, Шадринск, Курган, Свердловск. А один раз даже болгары приехали. Когда их привезли, то закупили новые кровати, привезли современные. Милиции было - на каждого болгарина по две штуки, потому что каждый вечер были танцы. Приезжали с Колосистого. После 23 часов всех разгоняли – такой порядок, - рассказывает Александр Дмитриевич.

Двухэтажки появились после домов барачного типа. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В 90-ые домики разобрали, сады начали выкорчевывать, совхозная земля пошла с молотка. Вдоль Западного Обхода тут и там появлялись многоквартирные дома.

- Кто это земли так раздает? У нас же здесь чернозем, метра 2 вглубь. Такого в мире мало, где увидишь. Жалко землю… А пробки? Там еще дома не все заселены по трассе, а улица стоит. Сколько еще машин добавиться? Безумное заселение. Дочке с работы ехать 4 км, а она добирается за час-полтора, - возмущается пенсионер.

Местный магазинчик закрылся – не выдержал конкуренции с крупными супермаркетами. А цены в них, по словам местных жителей, меняют каждый день. Закрыли столовую и клуб, детского сада тоже не стало.

Дети спешат в школу. За ними приезжает автобус и отвозит в Колосистый. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Раньше все было устаканено. Про будущее все было ясно - хлеб десятилетиями стоил 16 копеек, коробка спичек 1 копейку, 10 копеек – обед в школе с кефиром и бутербродом с колбасой, - вздыхает Александр Дмитриевич.

Купили чуть дешевле

Бывшая совхозная улица сейчас заселяется новыми жильцами. Молодежь покупает здесь квартиры, потому что дешевле, но предложений мало из-за ограниченного фонда.

Бельевые веревки здесь в ходу. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Двушку купили, да, дешевле и все есть, на новую квартиру денег не хватало, - бросает мама с коляской. – Нормально здесь, тихо, соседи спокойные, рядом магазины, был свой, обычный продуктовый, но закрылся, не смог конкурировать с «пятерочками». Автобусы ходят прям под окнами, это удобно, детей возит школьный автобус в Колосистый, тоже хорошо. Только вот садика нет. Хотя говоря, что был прямо тут. Обычная жизнь.