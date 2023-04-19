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Общество19 апреля 2023 4:00

Зажаты между человейниками и трассой. Как большой совхоз в Краснодаре превратился в улицу с 10 домами

Рассказываем историю одной из самых коротких улиц Краснодара
Оксана КАДОЧНИКОВА
Улица занимает два квартала.

Улица занимает два квартала.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Эта улица когда-то находилась в пригороде Краснодара, а сейчас зажата между многоэтажками и оживленной трассой на Западном Обходе. Здесь играли свадьбы, воспитывали детей и работали в совхозе. Казалось так будет всегда, но с развалом Советского Союза разрушилась иллюзия стабильности.

Здание бывшего клуба рядом с новым ЖК. На месте многоэтажек размещался пионерский лагерь.

Здание бывшего клуба рядом с новым ЖК. На месте многоэтажек размещался пионерский лагерь.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Уже нет садов и виноградников, которые окружали Второе отделение совхоза «Солнечный» со всех сторон, а черноземные поля отданы застройщикам, которые быстро возвели целые районы новых жилищных комплексов. Как живут люди на одной из самых коротких улиц Краснодара, узнала «Комсомолка».

За домами – сразу сад в любую сторону

Строительство домов на улице Второе отделение совхоза «Солнечный» началось после Великой Отечественной войны. Сначала здесь стояли саманные хаты. В них жили работники совхоза. Быт был простой, жизнь тоже – работа на земле, воспитание детей. Одними из первых тут поселились супруги Торнины. Молодые расписались через две недели после Победы - 21 мая 1945 года. Пелагея Филипповна и Дмитрий Павлович всю жизнь проработали на родном предприятии. Она собирала урожай, он был трактористом.

Сборщицы урожая. 70-ые годы. Совхоз "Солнечный".

Сборщицы урожая. 70-ые годы. Совхоз "Солнечный".

- Здесь с родителями я и жил. Тут родился, тут и пригодился, - рассказывает 68-летний Александр Дмитриевич. – Вот эти кирпичные дома на несколько хозяев начали строить в 60-ых. У совхоза был свой кирпичный завод на улице Алма-Атинской. Материала было в достатке, и так каждый год по дому строили. Наш, например, 1962 года выпуска.

Александр Дмитриевич на пенсии. В совхозе проработал всю жизнь. Он – один из старожилов улицы. Кто-то уже умер, кто-то переехал в центр, поближе к цивилизации, когда совхоз выделял квартиры в новеньких домах на Тургенева. Без дела не сидит, копается в гараже – прошлое токаря дает о себе знать. Вся жизнь пенсионера связана с совхозом: в детстве он собирал урожай в саду, зарабатывал свою копейку, потом устроился сюда на работу. После того, как предприятие перестало работать, уволился.

Фрукты поставляли в магазины Краснодара.

Фрукты поставляли в магазины Краснодара.

- Выйдешь, а вокруг фруктовые сады. Они были обнесены живой изгородью из акации, она шириной, как шкаф была, не проберешься. Каждый год ее стригли, ветки обрезали, - вспоминает он. – Мама была звеньевой, руководила сбором урожая. Тут росли яблоки, вишня. Был разбит виноградник. Это в сторону многоэтажек за нами. Мама умерла, похоронена на Славянском кладбище, рядом с тем местом, где всегда работала.

Территория бывших совхозных полей. Плодовые деревья выкорчевали. Скорее всего, это место тоже застроят.

Территория бывших совхозных полей. Плодовые деревья выкорчевали. Скорее всего, это место тоже застроят.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Совхоз обеспечивал Краснодар свежими фруктами, из них делали сок, урожай хранили в гигантских холодильниках, чтобы хватало надолго.

Приезжали со всего Союза

В 60-ых на маленькой улице построили столовую для совхозников, котельную, клуб, а еще – несколько десятков домов. Это был лагерь для школьников и студентов на 500 мест. Летом и осенью они приезжали на сбор урожая. Сейчас на месте бывшего пионерлагеря ожидаемо вырос ЖК.

На улице была столовая, садик, хлебный ларек, клуб и пионерлагерь.

На улице была столовая, садик, хлебный ларек, клуб и пионерлагерь.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Со всей страны приезжали ребята, их завозили в конце мая и до октября они жили и работали. В сентябре-октябре уже студенты приезжали. До обеда работали, потом отдыхали. Ленинград, Шадринск, Курган, Свердловск. А один раз даже болгары приехали. Когда их привезли, то закупили новые кровати, привезли современные. Милиции было - на каждого болгарина по две штуки, потому что каждый вечер были танцы. Приезжали с Колосистого. После 23 часов всех разгоняли – такой порядок, - рассказывает Александр Дмитриевич.

Двухэтажки появились после домов барачного типа.

Двухэтажки появились после домов барачного типа.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В 90-ые домики разобрали, сады начали выкорчевывать, совхозная земля пошла с молотка. Вдоль Западного Обхода тут и там появлялись многоквартирные дома.

- Кто это земли так раздает? У нас же здесь чернозем, метра 2 вглубь. Такого в мире мало, где увидишь. Жалко землю… А пробки? Там еще дома не все заселены по трассе, а улица стоит. Сколько еще машин добавиться? Безумное заселение. Дочке с работы ехать 4 км, а она добирается за час-полтора, - возмущается пенсионер.

Местный магазинчик закрылся – не выдержал конкуренции с крупными супермаркетами. А цены в них, по словам местных жителей, меняют каждый день. Закрыли столовую и клуб, детского сада тоже не стало.

Дети спешат в школу. За ними приезжает автобус и отвозит в Колосистый.

Дети спешат в школу. За ними приезжает автобус и отвозит в Колосистый.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Раньше все было устаканено. Про будущее все было ясно - хлеб десятилетиями стоил 16 копеек, коробка спичек 1 копейку, 10 копеек – обед в школе с кефиром и бутербродом с колбасой, - вздыхает Александр Дмитриевич.

Купили чуть дешевле

Бывшая совхозная улица сейчас заселяется новыми жильцами. Молодежь покупает здесь квартиры, потому что дешевле, но предложений мало из-за ограниченного фонда.

Бельевые веревки здесь в ходу.

Бельевые веревки здесь в ходу.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Двушку купили, да, дешевле и все есть, на новую квартиру денег не хватало, - бросает мама с коляской. – Нормально здесь, тихо, соседи спокойные, рядом магазины, был свой, обычный продуктовый, но закрылся, не смог конкурировать с «пятерочками». Автобусы ходят прям под окнами, это удобно, детей возит школьный автобус в Колосистый, тоже хорошо. Только вот садика нет. Хотя говоря, что был прямо тут. Обычная жизнь.

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