Корь в Краснодарском крае: причины роста заболеваемости, симптомы, лечение

Одной из причин роста заболеваемости является большое количество "антиваксеров"

В Краснодарском крае число заболевших корью выросло до 29. В настоящее время диагноз подтвержден у восьми человек в Краснодаре и Сочи, еще шесть заболевших обнаружили в Анапе.

- С начала года на Кубани 29 человек выявлено с корью. В середине февраля инфицированы были 12 человек. На тот момент инфекция была выявлена в Краснодаре и Анапе, - сообщили в Роспотребнадзоре Кубани.

Резкий рост заболевания корью отмечается не только за последний месяц, но и в сравнение с прошлым годом. За весь 2022 год в крае было зафиксировано всего шесть случаев.

Причины

В Роспотребнадзоре главной причиной происходящего называют увеличение миграционных потоков. Вспышки кори зафиксированы в Новосибирске, Дагестане, Самаре, Санкт-Петербурге и области, в каждом из городов выявлено больше 100 случаев заболевания. Из ближайших соседей неблагополучна ситуация по кори в Казахстане, Таджикистане и на Украине.

Второй главной причиной роста заболеваемости врачи называют увеличение прослойки невакцинированного населения.

Симптомы и лечение

Основные симптомы кори похожи на простудные: сначала появляются кашель и насморк. Затем присоединяется конъюнктивит и температура. Сопровождается заболевание высыпаниями и белыми пятнами на слизистой щек.

Специфического лечения кори не существует. Лечат только симптоматику: дают жаропонижающие средства от боли в горле, от насморка, противокашлевые препараты. Врачи советуют много пить и больше отдыхать. Лечение осложнений проводят в стационаре антибиотиками.

Самый верный способ не заразиться корью - это вакцинация. Прививки от кори делают три раза за всю жизнь: детям в возрасте 12 месяцев с последующей ревакцинацией в 6 лет и взрослым в возрасте до 35 лет.