«Детские письма поднимают моральный дух»: Бойцы из Краснодара рассказали о службе в зоне СВО мэру города

Фото: t.me/emnaumov

Глава Краснодара Евгений Наумов отправился в зону СВО с гуманитарной миссией и провел там два дня. Глава города пообщался с военнослужащими-земляками и узнал много интересного об их службе. Один из диалогов с мобилизованными Наумов опубликовал в своих соцсетях.

- Моральный дух поднимают? – спрашивает бойцов Евгений Наумов, показывая на развешанные на стене детские письма.

- Конечно. Все дети свои. Они же это от души делают. Из привозят вместе с гуманитаркой. Вскрыл коробочку, а там письмо. Читаем, радуемся. Особенно, когда земляки пишут. У нас взвод полностью краснодарцы, - ответил командир взвода с позывным «Дипломат».

Когда мобилизованный сержант собирался в зону СВО, его поддержал отец.

- На фронте не всегда хватает кадровых офицеров. Когда «Дипломат» собирался на спецоперацию, отец ему в напутствие произнес слова, которые максимально точно характеризуют истинный патриотизм: если некому будет идти, некуда будет возвращаться, - рассказал Евгений Наумов.

Фото: t.me/emnaumov

Мэр Краснодара отметил, что уже вернулся в город и сегодня уже вышел на работу.

- Мои мысли и часть моей души навсегда остались с земляками. Но наш долг здесь — сделать город, в который они обязательно вернутся с победой, готовым к их возвращению, гостеприимным, комфортным, - завершил Наумов.