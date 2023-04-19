Шторм с ливнями и градом надвигается на Краснодарский край

Непогода задержится в регионе до конца недели

Сегодня, 19 апреля, фронтальные разделы циклона принесут на Кубань дожди, ливни и грозы. Объявлено штормовое предупреждение.

- С 19 по 21 апреля в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Пик непогоды придется на 10 апреля. В связи с обильными осадками реки могут выйти из берегов.

- На реках ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок. Опасность может возникнуть в Крымском, Абинском, Северском районах, Горячем Ключе, а также Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Апшеронском районах и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри, - сообщили синоптики.

Температура воздуха днем 19 апреля в Краснодаре поднимется всего до +22 градусов, по краю +23, в горах +18, на Черноморском побережье +21. С 29 апреля отметки на термометрах опустятся на пять делений до конца недели, затем снова потеплеет.

Напомним, накануне, 18 апреля, на Апшеронск обрушился град. Льдинами побило цветы и растения.