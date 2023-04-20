Готовый дом или котлован: как выгоднее купить квартиру в Краснодаре в 2023 году

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О покупке квартиры в новостройке Краснодара задумываются многие семьи. Кто-то решается на сделку еще на стадии котлована, чтобы сэкономить, другие ищут варианты в уже готовых домах — и в ряде случаев это оказывается даже выгоднее. Рассказываем истории семей, которые оформили сделку в 2023 году.

Финансовая сторона

Предложений на рынке новостроек в нашем регионе много. По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, в списке актуальных объявлений — около 40 тысяч квартир. Из них больше пяти тысяч — в домах, которые уже сданы. Именно такие варианты, по наблюдениям риелторов, все чаще выбирают новоселы. Причины разные. Кто-то хочет быстрее заселиться, кто-то расценивает покупку жилья в готовом доме как более надежное вложение средств, а кто-то хочет оценить качества квартиры вживую, а не на бумаге.

- Сейчас востребованы объекты, которые уже готовы или сдаются в ближайшее время. Приобретать жилье в Краснодаре на этапе котлована нет смысла — придется искать альтернативное место проживания на время строительства дома. То есть для покупателей это двойное обременение — платить за ипотеку и аренду жилья, - говорит руководитель агентства недвижимости в Краснодаре Роман Маслевский.

Новые стройки в городе открываются, но застройщики не спешат распродавать эти объекты быстро и дешево. Зачастую стоимость такой недвижимости — почти такая же, как в уже готовых ЖК.

- Предложения разные. Где-то могут быть лучше условия, где-то внимание покупателей привлекают акцией «ремонт в подарок». Но в конечном счете разница в цене не составит больше 10%. Выгода получается сомнительная, - добавляет эксперт.

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Семьям с детьми нужен комфорт

Один из самых популярных районов, где приобретают квартиры семьи с детьми, — Любимово. Жилые комплексы расположены рядом с парком «Краснодар», сама недвижимость доступная. При этом инфраструктура постоянно развивается — уже построены три детских сада, в следующем году сдаются школы. Здесь купила «двушку» и семья Бережных. Молодые родители взяли квартиру в корпусе, который уже сдан.

Источник: личный архив семьи Бережных

- Цены по сравнению с прошлым годом выросли, но не критично. Наше жилье, уже с готовым ремонтом и минимальным набором мебели, обошлось в 6,5 млн рублей. Нас подкупили хорошая планировка, витражное остекление. Брать «пустую» квартиру побоялись, вдруг кредит на ремонт и мебель не одобрили бы, - говорит Михаил Бережной. - Все «котлованы», что мы смотрели, оказались в 1,5 раза дороже нашей квартиры, а въехать в те дома мы смогли бы не раньше 2026-го. Но нам с ребенком нужен комфорт сейчас.

Семья оформила семейную ипотеку в Сбере под 5,7 % с вложением маткапитала и собственных денег, полученных в подарок на свадьбу. Всего набралось 20% от суммы кредита — хороший первоначальный взнос. В итоге ежемесячно за свое жилье с готовым ремонтом Бережные будут платить 30 тысяч рублей.

Кстати, снизить ставку до минимального порога семье помогло использование сервиса Домклик (это экономит 0,3%), а также услуга «Электронная регистрация». Она дает возможность зарегистрировать право собственности без посещения Росреестра или МФЦ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экономия для студентов

А вот семья Воропаевых приобрела квартиру в новостройке для своей дочери-студентки. Девушка поступила на бюджет в краснодарский вуз. Так что деньги, которые родители откладывали на учебу, вложили в покупку студии.

- Арендовать жилье невыгодно. Уж лучше наша дочь будет жить в своей квартире. Вариант «котлована» даже не рассматривали, неразумно в нашей ситуации, - рассказывает мама девушки, Елена. - Выбор остановили на ЖК «Самолет», который активно строится. Наш литер будет сдан в конце 2023 года. То есть еще пару месяцев дочь поживет на съемной квартире, на лето приедет домой, а осенью устроит новоселье.

Источник: https://samolet-6.ru/

Квартиру семья приобрела по программе ипотеки с господдержкой, ставка в Сбере составила 7,7%. Стоимость самого жилья — 3,6 млн рублей, но заказали еще ремонт от застройщика — плюс 300 тысяч. Кредит с первоначальным взносом 600 тысяч рублей (те самые сэкономленные) взяли на 30 лет. Ежемесячный платеж семьи в итоге составил менее 24 тысяч рублей. При этом 650 тысяч из общей суммы займа семья планирует вернуть за счет налогового вычета (подробнее о том, как его получить, советуем прочитать в журнале Домклик).

- А еще в семье у нас подрастает младшая дочь. Она будет поступать через пять лет — к тому моменту старшая выпустится и освободит квартиру (у нее в планах переезд в другой город). Так что вложенные средства, уверены, окупят себя, - говорит Елена.

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