Семья с 10 детьми чудом спаслась из сгоревшего дотла дома на Кубани

Фото: t.me/proc_23

Утром 19 апреля в хуторе Красном Павловского района вспыхнул пожар. Загорелся дом, в котором проживала многодетная семья. Родители и 10 детей чудом спаслись из сгоревшего дотла жилища.

- Возгорание сначала произошло в подсобном помещении, в последующем огонь перекинулся на жилой дом, в котором находилась многодетная семья с 10 несовершеннолетними детьми. В доме сработал автономный пожарный извещатель. Его в помещении родители установили по рекомендации сотрудников районного МЧС. Члены семьи успели эвакуировались из горящего помещения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Краснодарскому краю.

Фото: t.me/proc_23

Площадь пожара превысила 100 квадратных метров. К счастью, при ЧП никто не пострадал. В настоящее время решен вопрос временного места размещения семьи, детям оказывается необходимая психологическая помощь.

- Прокуратурой организована проверка причин и условий пожара, в результате которого сгорел жилой дом. Координируются действия спасательных служб, органов власти. В ходе проверки будет дана оценка своевременности и достаточности мер, принятых силами пожаротушения, органам опеки и попечительства, - добавили в надзорном ведомстве.