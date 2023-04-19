Маляра из Сочи задержали после неудачной шутки о бомбе в стаканчике с кофе

Мужчину скрутили и отвезли в отделение. Фото: Вадим ПОПОВ

Один мужчина работал маляром в аэропорту Сочи. Он, видимо, устал красить стены и решил хоть как-то развлечь себя. Но мужчина не придумал ничего лучше, чем пошутить о бомбе.

Маляр, возвращаясь с перекуса, подошел к правоохранителям, загадочно посмотрел и прошептал, что у него в стакане с кофе взрывное устройство. Неудачная шутка закончилась для маляра обезьянником.

Мужчину скрутили и отвезли в отделение. Тогда он сразу стал серьезным и начал утверждать, что всего лишь хотел всех повеселить. Если будет возбуждено уголовное дело, то ремонтнику может грозить до пяти лет тюрьмы за ложное сообщение о теракте.

Аэропорт Сочи прокомментировал “КП”-Кубань” данную ситуацию. Оказалось, что мужчина является внештатным сотрудником гавани. Он работает на подрядную организацию, которая ведет малярные работы в контролируемой зоне аэропорта.

- Все работники подрядных организаций, арендаторов и других компаний, проходят контроль безопасности и обязательный досмотр. СТАБ аэропорта Сочи находится в состоянии повышенной готовности и оперативно реагирует на любые угрозы безопасности пассажиров. Аэропорт не разделяет угрозу от посторонних граждан или от собственных сотрудников. Требования безопасности для всех одинаковы, - отметили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Стоит отметить, что ключевыми приоритетами аэропорта Сочи являются безопасность пассажиров и их комфорт. На постоянной основе проводятся тренировки, подготовка персонала, круглосуточно обеспечивается контроль периметра и терминала посредством видеонаблюдения.