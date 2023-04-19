Эколог рассказал причины исчезновения чаек над «кубанским морем»

Люди начали замечать отсутствие чаек над искусственным водоемом. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Краснодарское водохранилище, которое многие именуют "кубанским морем". Местные жители приезжают сюда летом, чтобы позагорать, отдохнуть и насладиться свежим воздухом. Но в последнее время люди начали замечать отсутствие чаек над искусственным водоемом.

- Бегаю каждое утро по 7-8 километров, ни одну птицу не встречаю рядом с Краснодарским водохранилищем. Даже не слышно их. Странно, почему так, - недоумевает местный житель.

KP.RU выяснила причину исчезновения чаек.

- На самом деле причин много. Это может быть связано с резкой переменой направления ветра. Также отсутствие еды в данном месте. Например, временно нет рыбы или не вылетели те же насекомые. В некоторой степени это зависит от погоды, но отчасти это связано с различными циклами выхода насекомых. Третий момент - миграция, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко.

По словам эколога, рядом с Краснодарским водохранилищем все же есть птицы. Но в основном - это воробьи, голуби и другие различные оседлые, полуоседлые виды. А вот чайки и бакланы - перелетные птицы, поэтому их не так часто можно наблюдать рядом с водохранилищем.

- Также на отсутствие птиц влияет резкая смена погоды с холода на жару. Ветер - тоже важный фактор. То есть, был северо-восточный, а потом стал вдруг юго-западный. Может быть резко стало облачно и пошел дождь. В такие резкие смены погоды обычно птицы не летают, они пережидают все эти моменты, - заключил Вениамин Голубитченко.

Кстати, ранее эколог объяснил появление «пенной метели» в Черном море Туапсинского района. Плотная белая масса пугала туристов на побережье. Оказалось, что появление густой массы связано с незаконными сливами в реку из септиков. Все это, в конечном итоге, попало в море и образовалась пена.