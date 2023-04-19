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19 апреля 2023 9:51

Эколог рассказал причины исчезновения чаек над «кубанским морем»

Эколог объяснил, почему птицы перестали летать над Краснодарским водохранилищем
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Люди начали замечать отсутствие чаек над искусственным водоемом.

Люди начали замечать отсутствие чаек над искусственным водоемом.

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Краснодарское водохранилище, которое многие именуют "кубанским морем". Местные жители приезжают сюда летом, чтобы позагорать, отдохнуть и насладиться свежим воздухом. Но в последнее время люди начали замечать отсутствие чаек над искусственным водоемом.

- Бегаю каждое утро по 7-8 километров, ни одну птицу не встречаю рядом с Краснодарским водохранилищем. Даже не слышно их. Странно, почему так, - недоумевает местный житель.

KP.RU выяснила причину исчезновения чаек.

- На самом деле причин много. Это может быть связано с резкой переменой направления ветра. Также отсутствие еды в данном месте. Например, временно нет рыбы или не вылетели те же насекомые. В некоторой степени это зависит от погоды, но отчасти это связано с различными циклами выхода насекомых. Третий момент - миграция, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко.

По словам эколога, рядом с Краснодарским водохранилищем все же есть птицы. Но в основном - это воробьи, голуби и другие различные оседлые, полуоседлые виды. А вот чайки и бакланы - перелетные птицы, поэтому их не так часто можно наблюдать рядом с водохранилищем.

- Также на отсутствие птиц влияет резкая смена погоды с холода на жару. Ветер - тоже важный фактор. То есть, был северо-восточный, а потом стал вдруг юго-западный. Может быть резко стало облачно и пошел дождь. В такие резкие смены погоды обычно птицы не летают, они пережидают все эти моменты, - заключил Вениамин Голубитченко.

Кстати, ранее эколог объяснил появление «пенной метели» в Черном море Туапсинского района. Плотная белая масса пугала туристов на побережье. Оказалось, что появление густой массы связано с незаконными сливами в реку из септиков. Все это, в конечном итоге, попало в море и образовалась пена.

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