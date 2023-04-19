Сохранил контроль над стратегическим полуостровом. Участник СВО получил медаль «За отвагу»

Мужчина на передовую ушел добровольцем. Фото: администрации Сочи.

Участнику специальной операции из Сочи Евгению Пашкову вручили государственную награду - медаль «За отвагу». Он отличился во время выполнения боевых задач, которые проходили на Херсонском направлении. Он и его товарищи защищали Кинбурнский полуостров, которые имеет стратегическое значение. Дело в том, что с Кинбурнской косы можно контролировать доступ как к Херсону, так и к Николаеву. Потому враг спит и видит, чтобы взять над ним контроль.

ВСУ не раз пытались высадиться на полуостров. Но Евгений Пашков сумел выстроить правильную тактику, благодаря чему противник остался не удел.

- Мы сражались на Херсонском направлении, предотвращали высадку диверсионно-разведывательную группу противника. Выполнили задачу успешно. За что я получил медаль, - рассказал Евгений Пашков.

Деталей операции мужчина не рассказывает. И дело не только в том, что это государственная тайна. Сам военный о своих успехах не любит хвастаться - скромничает.

Сам Евгений Пашков на передовую ушел добровольцем. Примером для него стала семья. Дед и прадед были военными.

- Я по-другому поступить не мог, - признается военный. - Потому что мой прадед был генерал-майором авиации. Дед тоже воевал, вся родня была в боевых точках. И если не мы, то кто? Когда встает вопрос о защите интересов родины, нужно стоять спиной к спине и защищать свой дом.

Также участник СВО поделился своим мнением о контрактной службе. Он считает, что именно это дает возможность освоить военное дело.

- Профессионалом человек может стать, когда заключает контракт, постепенно растет. И это дело правильное. Как в одном фильме было сказано “моя профессия - родину защищать!”. Моя семья здесь находилась под заботой. Любую просьбу администрация выполняла, шла на встречу по любым вопросам. Я сейчас вижу отношение такое: мы стараемся для государства, в ответ - переживают о каждом бойце, о его родных.