На подъездах к Крымскому мосту к лету оборудуют 40 пунктов досмотра

Фото: t.me/rosavtodor

На подъездах к Крымскому мосту со стороны полуострова и Краснодарского края оборудуют 40 дополнительных пунктов досмотра. Это поможет сократить время досмотра и проезда по транспортному переходу. Пропускная способность может увеличиться до 8,5 тысяч автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период – до 15–17 тысяч.

- В период майских праздников ожидается увеличение потока машин в Крым или выезжающих с полуострова на материк. В связи с этим на автомобильных подходах идет строительство новых пунктов досмотра. В местах пропуска появятся дополнительные посты охраны, а число сотрудников, проводящих досмотровые мероприятия, будет увеличено, - сообщили в Росавтодоре.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Пропускная способность автоподходов будет увеличена в преддверии курортного сезона. Досмотр по времени будет занимать не больше часа, что позволит сократить пробки. Также для удобства вдоль трасс появятся площадки для отдыха с придорожным сервисом.

- Для быстрого и комфортного прохождения досмотровых мероприятий водителям рекомендуют не брать с собой лишний багаж. Досмотр машин с большим количество сумок будет проводиться дольше, - отметили дорожники.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Информацию о пробках на автоподходах к Крымскому мосту можно будет мониторить через «Яндекс Навигатор».

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