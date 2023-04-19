Общая площадь трибун составит 14,7 тысяч квадратных метров

Стадион «Динамо» – известный спортивный долгострой в Краснодаре. Реконструкцию арены начали еще в 2007 году, а сдать объект планировали еще в 2015 году. Но обновление стадиона затянулось. Инвестор ушел, а работы на стройке прекратились.

Тогда за «Динамо» решили взяться власти Кубани в 2020 году. После этого стройка вновь продолжилась. Работы на стадионе закипели. Строители даже снесли временный забор. Так горожане увидели обновленный фасад арены. Однако власти Кубани обещали открыть стадион в 2022 году. Но новый «Динамо» так никто и не увидел.

Когда откроют стадион Динамо в Краснодаре

Власти Кубани заявили, что строительные работы на объекте завершили на 88%. А открыть двери для фанатов футбола пообещали к июню 2023 года.

- Общая площадь трибун составит 14,7 тысяч квадратных метров. В настоящее время завершили возведение основной трибуны, на 3,5 тысяч мест, а также здания касс, подземной двухуровневой автостоянки, вспомогательных сооружений, - сообщили “Комсомольской правде”-Кубань” в пресс-службе краевого департамента строительства.

К слову, подрядная организация завершила уже укладку асфальтобетонного покрытия и газона. В настоящее время рабочие продолжают устройство проездов и тротуаров, ограждения и освещения.

- Внутри трибун выполнили монтаж инженерного оборудования, установили лифты. Сейчас на стадионе продолжают отделочные работы, укладку напольных покрытий, установку дверей. Внутри автостоянки монтируют пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на стадионе планируют сделать легкоатлетическое и разминочное ядро, поле для метаний, площадку для мини-футбола и зону уличных тренажеров, залы для занятий борьбой и игровых видов спорта, художественной гимнастики и волейбола.