На Кубани Парад Победы 9 мая пройдет только в Новороссийске

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Парад Победы 9 мая на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске. Решение было принято членами постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Опертштаба и Антитеррористической комиссии Краснодарского края. Как уточнили во время совещания, это было сделано ради безопасности участников и зрителей.

Единственный в регионе праздничный Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет согласно всем рекомендациям руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств края.

- В параде 9 Мая в Новороссийске примут участие казаки, военнослужащие, сотрудники МЧС, юнармейцы, курсанты, кадеты, а также десятки единиц военной техники и вооружения, - рассказали детали программы в краевом Оперштабе.

Дань памяти подвигу солдат Великой Отечественной войны отдадут 9 мая и в муниципалитетах региона. Во всех районах пройдут церемонии возложения цветов к солдатским мемориалам.

- При этом все объекты военной истории и места массового скопления людей будут взяты под особое внимание. Полицейские, казаки и общественные дружинники будут обеспечивать безопасность в этот день, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Во дворах домов, где проживают ветераны пройдут праздничные концерты. В программе также мероприятия с участием клубов военной реконструкции и работа выездных «фронтовых бригад».