Суд не определился, кто должен выплатить 5 млн за гибель 12-летней шахматистки, загрызенной собаками в Сочи

Полина погибла в Сочи, когда пошла кормить собак Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

12-летняя Полина Куникова погибла в апреле прошлого года, когда пошла кормить собак в недострое рядом с гостиницей в Лоо. Тогда на курорте проходил шахматный турнир. Девочка приехала вместе с мамой представлять на Первенстве Саратовскую область.

В свободное от соревнований время она вышла погулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить. Но там на нее набросилась свора собак и растерзала ребенка. Полина скончалась на месте от болевого шока и кровопотери. Тело ребенка нашел сторож недостроя, когда пришел кормить собак.

Дом стоит в таком состоянии с 2017 года Фото: Олег УМАРОВ

Позже владельца псов отдали под суд. А вторым обвиняемым в деле о гибели растерзанной Полины стал директор санатория "Илона" в Сочи, где вместе с другими участниками турнира по шахматам остановилась Полина.

Суд вынес приговор и ему. Николая Шангина обвинили по статье “Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”.

Более того, именно его приговорили выплатить родителям погибшего ребенка компенсацию в пять миллионов рублей.

Однако Шангин не согласился с таким решением и обжаловал приговор в апелляции.

- Краснодарский краевой суд постановил в этой части (что касается компенсации) приговор отменить и направить дело в Лазаревский районный суд на новое рассмотрение уже в гражданском процессе, - пояснили "КП"-Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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