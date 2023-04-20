Стала известна зарплата звезды ФК «Краснодара» Матвея Сафонова

Матвей Сафонов Фото пресс-службы ФК Краснодар

Матвей Сафонов – один из самых дорогих российских игроков. Его трансферная стоимость составляет 15 млн евро. Дороже стоит только Александр Головин – 25 млн.

За год вратарь сборной России подешевел на млн евро. Еще в конце 2021-го его оценивала в 16 млн. А СМИ заговорили, что у «быков» даже есть покупатель – «Зенит».

Правда, ценник для петербуржцев был в 2,5 раза выше – 40 млн. Об этом сообщали местные СМИ. Такой прайс сине-бело-голубые не устроил. И они отказались от покупки.

Так Матвей Сафонов остался в Краснодаре. Параллельно он стал лидером сборной России. И одним из кандидатов на переезд в Европу. По слухам, вратарем интересуются европейские топ-клубы. Но они хотят увидеть вратаря в деле – в еврокубках.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Краснодар» даже рассматривал вариант аренды Матвея в Европу. Чтобы он проявил себя на новом уровне, а «быки» получил чек от топ-клуба. Провернуть сделку черно-зеленые планируют уже будущим летом.

А пока Матвей Сафонов в Краснодаре. В 2021-м Сергей Галицкий заявлял, что вратарь уже входил в пятерку российских голкиперов по величине зарплаты.

- Спросите у Матвея, Сафонов знает свой путь по деньгам. Сейчас он в четверке-пятерке российских вратарей по зарплате, скоро будет в двойке. И так будет со всеми ребятами из нашей школы, – говорил бизнесмен в интервью «Коммент. Шоу».

Цифры президент «Краснодара» не называл. Зато озвучил прайс известный агент, Тимур Гурцкая. Он заявил, что ежемесячно вратарь получает 100 тысяч евро (или 1,2 млн евро в год).

Добавим, что действующее соглашение Матвея Сафонова с черно-зелеными рассчитано до лета 2026 года.