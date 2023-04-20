«Это огромные средства». Эксперт рассказал о перспективах цифровизации самого старого кладбища в Краснодаре

Историю Всесвятского кладбища хотят переложить в цифру. Фото: Евгения ХИЛЬКО

На могилах Всесвятского кладбища могут появиться QR-коды. С такой инициативой выступило одно из похоронных бюро Краснодара. По мнению директора ритуальной службы Евгения Тарасова, в городе пора прививать культуру похоронного дела. Это касается не только самого старого городского погоста, но и всех остальных.

- Любое время нашего поколения определяет тенденцию. Если хочешь прогуляться по Всесвятскому кладбищу, можно понять издалека, к какому времени принадлежит тот или иной монумент,- отметил инициатор проекта Евгений Тарасов.

Первый штрихкод планируют установить на могиле девушки-архитектора – наводишь камерой телефона на черно-белые полоски, появится информация о личности усопшей и ее вкладе в развитие Краснодара.

Но не все так просто. Чтобы реализовать идею в жизнь, нужно пройти кучу согласований и получить разрешение у властей, ведь Всесвятское кладбище по документам является объектом культурного наследия регионального значения.

- Разрешение на производство каких-либо работ на его территории дает управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, - отметили в пресс-службе администрации.

Краснодарский историк Федор Смоляков отметил, что цифровизация Всесвятского кладбища – дело необходимое. Он не первый год проводит экскурсии по погосту, рассказывает о людях, которые похоронены здесь.

- Идея с установкой QR-кодов нормальная. Как в музее, вы приходите, там тоже экспонаты со штрихкодами, которые рассказывают о предмете, - считает Смоляков. – Но стоит понимать, что на это нужны огромные средства. И это не первостепенная задача. Сейчас бы кладбище расчистить, привести в порядок, не до кодов пока.

Об удручающем состоянии Всесвятского кладбища «Комсомолка» рассказывала еще два года назад. Тогда вандалы оставили после себя 10 разгромленных могил. И это не единственный случай осквернения памятников и надгробий. К тому же погост выглядел неухоженным, везде были заросли и горы мусора.

СПРАВКА «КП»

На Всесвятском кладбище нашли последний покой первые жители Екатеринодара. Оно основано в начале 30-х годов XIX века и находится в центре города. По некоторым оценкам, на его территории захоронено около 1,2 млн человек. В 1965 году погост был закрыт для захоронений. В 2019 году старинное кладбище получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

Здесь захоронены декабрист Дмитрий Арцыбашев, врач-офтальмолог Станислав Очаповский, архитектор Иван Мальгерб, герои Советского Союза братья Игнатовы и многие другие.