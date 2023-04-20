Фото: соцсети

Трагедия случилась в среду, 19 апреля. Во время сплава по реке Пшеха в Апшеронском районе погиб турист из Беларуси. Это был опытный гид – Роман Хлебин.

Известно, что на Кубань он приехал из Гомеля. Вместе с группой он планировал покорить реки Кавказа. Всего – 11 человек: 3 россиян и 8 – белорусов.

Поход они начали еще в субботу, 15 апреля. И закончили в среду, 19 апреля. Группу экстренно сняли с маршрута из-за гибели туриста.

Причины случившегося не раскрываются. Не исключено, что погибший мог выпасть из лодки. Сейчас на месте работают оперативники и следователи.

- Группа с маршрута снята и доставлена в ближайший населенный пункт, – сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Известно, что Роман Хлебин был опытным гидом и одним из основателей клуба путешествий Гомельского отдела ОО Белорусского географического сообщества. Отчетами о походах мужчина делился в соцсетях. У него даже была группа на две тысячи человек.

- Поход начинается. Кавказ, встречай! – написал Роман в соцсетях накануне похода.

Сейчас в группе организован сбор средств для семьи погибшего.

- Светлый, открытый человек, который готов помочь в любую минуту. Он был очень близким другом многих из нас, активным туристом, замечательным педагогом, – говорится в последнем сообщении в группе.

Отмечается, что за плечами Романа были сотни походов. Причем они были расписаны на полгода вперед. Так вернуться на Кавказ гид планировал уже летом – в начале июля.