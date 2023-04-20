В борьбе с паразитами все средства хороши! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае активизировались клещи. Причем в этом году, отмечают эпидемиологи, паразиты атакуют жителей Кубани пуще прежнего. По последним данным, от укусов пострадали уже 313 человек. Для сравнения в 2022-м число обратившихся за помощью было ниже - 85.

- Отметим, что почти половина пострадавших (132), - это дети до 14 лет. В 2022 году число укушенных клещом подростков было в два раза меньше - 56, - сообщают «КП» - Кубань» в Роспотребнадзоре Краснодарского края. - Сегодня регистрируется резкая активность клещей. Ее вызвали ранняя весна, установившаяся теплая погода в регионе.

Клещи в Краснодарском крае 2023: где встретить, как защититься от укусов, где сделать прививку

Активность клещей будет только нарастать. Особенно осторожными нужно быть в мае-июне при посещении парков, скверов, лесов. Обычно клещи находятся в траве и невысоких кустарниках.

Кстати, в Роспотребнадзоре региона уточнили, что на побережье Черного моря клещи покусали 72 человека, хотя в 2022 году пострадавших было всего 20. А вот на Азовском побережье от укусов кровососущих пока никто не пострадал.

- Напомню, что в случае присасывания клеща, необходимо максимально быстро его удалить. И лучше всего для этого обратиться в медицинские организации, - говорит пресс-секретарь Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова. - Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения их зараженности на инфекции, передающиеся клещами.

По словам Ирины Воронковой, самое опасное заболевание, которое переносят паразиты в Краснодарском крае, - это клещевой боррелиоз, более известно как болезнь Лайма.

- К сожалению, от боррелиоза нет прививки, потому самый надежный способ защиты - это максимально закрывать все участки тела во время отдыха на природе, - добавляет Ирина Воронкова.

Однако жители Кубани могут сделать прививку от клещевого энцефалита. Она бесплатная. Получить ее можно поликлинике по месту жительства. Для этого не забудьте взять с собой полис ОМС.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как защититься от укусов на природе

- Важно правильно одеться: рубашку выбирайте с длинными рукавами, у запястий укрепите их резинкой. Саму рубашку заправьте в брюки, а их, в свою очередь, - в носки или ботинки. Голову и шею закройте капюшоном или косынкой.

- Пропитайте одежду репеллентами.

- Во время прогулки не выходите и не ложитесь на траву. А после прогулки тщательно осмотрите себя, близких, а также своих питомцев.

- Откажитесь от переноски букетов из леса. Именно таким способом клещи чаще всего оказываются в жилых домах.

ВАЖНО!

Куда отдать клеща на анализ

На территории Кубани работает пять филиалов «Центра гигиены и эпидемиологии». Именно здесь принимают клещей на исследование, чтобы понять - представляет он опасность или нет.

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