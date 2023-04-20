«COVID как и прежде несет опасность». В Роспотребнадзоре Кубани рассказали, во что превратился коронавирус за три года

Диагноз COVID-19 все еще ежедневно ставится в больницах края. Фото: Мария ЛЕНЦ

С момента первого выявленного случая ковида на территории Краснодарского края прошло уже больше трех лет. За это время медицинское сообщество сплотилось, здорово вооружилось знаниями и умениями - как и чем лечить коварный вирус. Но даже сейчас специалисты не берутся утверждать, что коронавирус позади. Ковид, как инфекционный агент, затаился и ждет, когда же люди потеряют бдительность. В Роспотребнадзоре Кубани заявили, что COVID как и прежде несет опасность для жителей.

- Коронавирусная инфекция никуда не делась. Эпидситуация в регионе находится под контролем. Мы следим за числом заболевших, наблюдаются колебания - то выше показатели, то ниже, - сказала в эфире радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова. - Однако отмечу, что мы продолжаем регистрировать новые случаи заражения коронавирусом - ежесуточно заболевают больше ста человек.

По словам Ирины Воронковой, ковид, как и раньше, остается с нами и по-прежнему готов собрать достаточно серьезный «урожай случаев», протекающих тяжело. Подавляющее большинство пациентов с диагнозом COVID не были вакцинированы.

- Не стоит забывать, что коронавирус опасен еще и постковидными осложнениями. Сюда относятся тромбозы (состояние, при котором в глубоком венозном русле нижних конечностей формируются сгустки крови - Авт.), проблемы с дыханием, повышенная утомляемость и не только, - добавляет пресс-секретарь Роспотребнадзора региона Ирина Воронкова. - Вакцина дает хороший шанс если не избежать болезни, то по крайней мере перенести недуг в легкой форме и быстрее пойти на поправку. Важно помнить, что прививку нужно обновлять раз в полгода.