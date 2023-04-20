Крымский район готовится к эвакуации из-за сброса воды из водохранилищ в реку Кубань

Река достигла критических отметок

В Крымском районе объявлен режим повышенной готовности. Это связано с активным сбросом воды из Краснодарского водохранилища и Шапшугского водохранилища в реку Кубань.

- Вместе с главами поселений и ответственными службами провели совещание. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности. Жители территорий, на которых возможно подтопление, оповещены об эвакуации, если возникнет необходимость. Везде выставлены визуальные посты, - сообщил глава района Сергей Лесь.

Ситуацию на местах, где возможны подтопления, контролируют заместители главы. В опасной зоне находятся Троицкое, Варениковское, Адагумское, Кеслеровское и Киевское поселения.

Глава района отметил, что возможна эвакуация и попросил местных жителей приготовить необходимые вещи.

- Сейчас ситуация сложная, но не критическая. Все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. – добавил Лесь.

По последним данным в Троицком сельском поселении уровень реки Кубань повышен, но не критично. Мониторинг продолжается.

Ранее в Крымском районе предупредили л ливнях с градом. Непогода будет бушевать с 20 по 25 апреля на всей территории Кубани.

- В результате шторма возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередачи; нарушением в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб; обрушением слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш зданий различного назначения, падения деревьев, - сообщили спасатели.

Жителям региона рекомендовали на улице обходить шаткие строения и слабоукрепленные конструкции. Также советовали не парковать машины под рекламными щитами и деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам: они находятся под высоким напряжением.