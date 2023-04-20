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Общество20 апреля 2023 11:40

Весенний звездопад можно наблюдать в небе над Кубанью в ночь на 22 апреля

Метеорный поток достигнет своего максимума
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Самое время для романического вечера

Самое время для романического вечера

Самый наблюдаемый звездопад Лириды, первый весенний звездный дождь, достигнет своего максимума в ночь на 22 апреля. Его можно будет наблюдать в небе над Краснодарским краем. Но, к сожалению, из-за пасмурной погоды в этот день метеорный поток в регионе может быть виден не во всех районах. Яркие полосы в ночном небе можно искать с вечера 21 апреля.

- Сам метеорный поток связан с кометой Тэтчера, старенькая комета, поэтому и поток известный. Обычно он от 10 до 30 метеоров в час. В этом году ожидается в районе 18-20 метеоров в час. Исторически о нем рассказывают разные народы еще за две тысячи лет до наших дней. Находится он в созвездии Лиры на границе с созвездием Геркулеса. Самый пик придется во второй половине ночи, ближе к утру 22 апреля, - рассказал об астрономическом явлении заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики РГО Александр Иванов.

По словам специалиста планетария Олега Кашина, наблюдать звездопад нужно глядя в сторону радианта — места на небесной сфере, откуда будут вылетать метеоры. Для Лирид это район звезды Веги, которая около полуночи будет восходить на горизонте на востоке. Вега – это звезда из летне-осеннего треугольника, три звезды которого видны даже при городской засветке. Она находится в восьми градусах к северо-востоку от радианта метеорного потока. Астрономы советуют, где-нибудь загородом дальше от искусственного освещения поднять глаза к созвездию Лиры и смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки, чтобы увидеть самые яркие и длинные метеоры.

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