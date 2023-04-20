Весенний звездопад можно наблюдать в небе над Кубанью в ночь на 22 апреля

Самое время для романического вечера

Самый наблюдаемый звездопад Лириды, первый весенний звездный дождь, достигнет своего максимума в ночь на 22 апреля. Его можно будет наблюдать в небе над Краснодарским краем. Но, к сожалению, из-за пасмурной погоды в этот день метеорный поток в регионе может быть виден не во всех районах. Яркие полосы в ночном небе можно искать с вечера 21 апреля.

- Сам метеорный поток связан с кометой Тэтчера, старенькая комета, поэтому и поток известный. Обычно он от 10 до 30 метеоров в час. В этом году ожидается в районе 18-20 метеоров в час. Исторически о нем рассказывают разные народы еще за две тысячи лет до наших дней. Находится он в созвездии Лиры на границе с созвездием Геркулеса. Самый пик придется во второй половине ночи, ближе к утру 22 апреля, - рассказал об астрономическом явлении заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики РГО Александр Иванов.

По словам специалиста планетария Олега Кашина, наблюдать звездопад нужно глядя в сторону радианта — места на небесной сфере, откуда будут вылетать метеоры. Для Лирид это район звезды Веги, которая около полуночи будет восходить на горизонте на востоке. Вега – это звезда из летне-осеннего треугольника, три звезды которого видны даже при городской засветке. Она находится в восьми градусах к северо-востоку от радианта метеорного потока. Астрономы советуют, где-нибудь загородом дальше от искусственного освещения поднять глаза к созвездию Лиры и смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки, чтобы увидеть самые яркие и длинные метеоры.