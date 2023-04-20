«Ненормальный». После съемок фильма жители «сталинского» района Новороссийска потеряли детскую площадку

Двор остался без площадки из-за съемок кино. Фото: "Новороссийский рабочий"

Во дворах "сталинского" центра Новороссийска - ЧП. В конце марта здесь разрешили снимать очередной отечественный триллер. Его рабочее название "Ненормальный". Но для эффектности съемок потребовалось демонтировать здесь новенькую детскую площадку.

- Киношники сделали из нее стадион, - сообщает со слов жителей местная газета "Новороссийский Рабочий".

При том, что жильцы домов даже не знали о происходящем. Они пошли с жалобами в полицию и в городскую администрацию.

- К 10-15 апреля обещали нам все вернуть на место, но работы так и не начались. Элементы бывшей детской площадки лежат неподалеку, - говорят они.

Вскоре городские власти включились в диалог с жильцами двора.

- Работы уже начаты. Купили новые качели. Установят их тогда, когда они прибудут. А уже после этого начнется установка всех элементов площадки, которые были на время демонтированы. До конца апреля все здесь снова будет, просто пока с погодой не везет, - сообщили "КП"-Кубань" в мэрии Новороссийска.