Экс-тренера ФК «Краснодар» выгоняют из новой команды. Узнали подробности

Фото пресс-службы ФК Арсенал Тула

В 2023-м Александр Сторожук сменил сразу три клуба. Он начал год в «Краснодаре», продолжил – во второй команде «быков». А затем уехал в Тулу – в «Арсенал».

Слухи об уходе Александра Сторожука из «Краснодара» ходили всю осень. Тренер заявлял, что не обсуждал эту тему с руководством. А в начале января «быки» объявили о назначении нового тренера – Владимира Ивича.

Александр Сторожук перешел на работу в «Краснодар-2», но не провел ни одной тренировки. Через неделю он принял тульский «Арсенал».

Но год у «пушкарей» не задался. Они взяли всего пять очков в семи турах Первой лиги (втором по силе футбольном дивизионе). А боссы дали тренеру неделю на исправление ситуации. У него есть два тура, чтобы набрать минимум три очка. Иначе его ждет отставка.

За неделю «Арсенал» сыграет с двумя лидерами Первой лиги: казанским «Рубина» и владикавказской «Аланией». Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Отметим, что Александр Сторожук стал известен прошлой весной. Тогда он принял «Краснодар». Это случилось после отъезда легионеров. Под его руководством «быки» заняли четвертое место в премьер-лиге.

Но новый сезон у команды не задался. И тренеру предложили вернуться во вторую команду.

Напомним, что еще пять лет назад Александр Сторожук тренировал любителей. Они выступали в чемпионате Краснодарского края. А затем подался в риелторы – в 2018-м.

- Отработал четыре года в «Афипсе» – в 2018-м клуб расформировали. Владелец команды Андрей Андреев попросил остаться рядом с ним – у него было несколько спортивных объектов, выставленных на продажу. Я показывал объекты потенциальным покупателям – конечно, чувствовал себя не на своем месте, – заявил специалист в интервью Sports.ru.