Совсем не похож на миллиардера. Откровения бывшего игрока ФК «Краснодар» о Сергее Галицком

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Юра Мовсисян закончил карьеру пять лет назад – в 2018-м. Последним клубом нападающего стал американский «Чикаго Файр». За четыре матча в голубой футболке он не забил ни одного мяча и повесил бутсы на гвоздь. А клуб стал уже третьим для форварда за год.

Пик карьеры Юры Мовсисяна пришелся на 2011-й. Он перешел в «Краснодар» из датского «Раннерса» и сразу стал звездой.

В 51 матче в черно-зеленой футболке форвард наколотил 23 мяча и раздал 8 передач. И долгое время оставался лучшим снайпером в истории клуба (сейчас он занимает девятую строчку по количеству голов за «быков»).

Из «Краснодара» нападающий перешел в «Спартак». А «быки» провернули самый крупный трансфер в истории клуба (на тот момент). По разным данным, красно-белые заплатили за форварда от шести до восьми миллионов евро.

Сейчас Юра Мовсисян живет в Америке. Но не забывает о Краснодаре. О жизни на Кубани он говорит в каждом интервью.

- Сергей Галицкий – очень необычный человек. Если с ним поговорить, не зная, кто это, люди даже не поймут, что перед ними миллиардер с кучей бизнесов. Простой и хороший человек. Очень эмоциональный. Помню, меня удивило, что у него фамилия [по отцу] — Арутюнян. Поэтому всегда называл его «мистер Арутюнян», – заявил экс-игрок «Краснодара» в интервью телеканалу «Матч ТВ».